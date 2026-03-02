Slušaj vest

Da je u prilici da vidi razvoj belosvetskih ratnih situacija, stari šeret Alfred Žari bi zacelo rekao: „Mora da će se puno graditi kad se ovoliko ruši.“ Možda i hoće, ali za sada se samo ruši.

Kandidat za Nobelovu nagradu za mir Donald Tramp - treba li napomenuti da uvek dođem u napast da napišem „Duck“ - izgleda da je procenio da je pravi „momentum“ da jednom zasvagda smrsi konce iranskim mulama i njihovim atomskim ambicijama, pa je skupa sa Izraelom - kome su mule i njihove atomske ambicije veća pretnja i muka duhu nego Americi - udario na Iran svim raspoloživim sredstvima i „preplavljujućom“ silom.

Pretpostavljam da preživele mule - glavni Hamnei je likvidiran - iransko pučanstvo uveravaju da je Alah na njihovoj strani, ali to su samomotivacione govorancije. Mule dobro znaju ono što znaju i vrapci: da je Alah uvek na strani onih koji imaju više brigada, a u datom slučaju to su Amerika i Izrael.

Novonastali veliki pičvajz visio je u vazduhu najmanje dvadesetak godina, tokom kojih je bilo manjih pičvajza, bombardovanja nuklearnih postrojenja, likvidacija nuklearnih naučnika i visokih oficira. Izgleda da je u američkom i izraelskom „tamo gde treba“ procenjeno da je Iran dovoljno ekonomski i politički oslabljen, pa je pala odluka da se teokratski režim zauvek strmopizdi.

Lakše reći nego učiniti. Činjenica je da su se rigidne mule tokom decenija popele na glavu većini iranske populacije, ali to ni za „i“ nije umanjilo populacijinu fanatičnu mržnju prema Velikom (Amerika) i Malom Sotoni (Izraelu), tako da će se američko-izraelske nade u opštenarodni ustanak protiv mula pod američkim i izraelskim bombama najverovatnije izjaloviti. Čak i u slučaju da se ne izjalove i da se režim strmopizdi, Pisac hoće da kaže sledeće: ko god da se uspentra na vlast posle (eventualnog) strmopizda teokratije, taj će Ameriku i Izrael mrzeti isto koliko i mule. Doduše, Amerika i Izrael ne računaju na iransku ljubav, njima je bitno da iransku ekonomiju, infrastrukturu i vojnu silu polupaju do mere da će sledećoj - ili ovoj istoj (nije to isključeno) - iranskoj vlasti trebati godine da „iskontrolišu štetu“.

Ali trebaće poprilično vremena da se napravi šteta. A i Iran će za to vreme napraviti poprilično štete unutar dometa balističkih raketa, kojima ih Rusija i Kina obilno snabdevaju, i dronova koje sami proizvode.