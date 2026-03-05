Slušaj vest

To je dokazao i u ovoj, očito nikad težoj krizi po čovečanstvo od Drugog svetskog rata, predviđajući mesecima unazad kakav bi scenario mogao da se dogodi u vezi s napadom na Iran. Gotovo do detalja Aleksandar Vučić pogodio je sled događaja, govoreći vrlo precizno da će do napada doći i da nam predstoji ozbiljna kriza u kojoj će Iran žestoko nastradati, ali će se braniti lavovski, dok će suštinski ceh platiti Evropska unija.

Dok su ga protivnici osporavali, i to na prilično uvredljiv način, spočitavajući mu da plaši narod, on je kao hrčak skupljao rezerve energenata, hrane, kupovao oružje, jačao vojsku, gradio Srbiju, dovodio fabrike i, ono što je najbitnij e - Srbija nije ni sa kim pokvarila odnose. Čak i kada su pojedine zemlje kreiranjem obojene revolucije pokušavale da nas bace na kolena, Vučić im je sa osmehom uzvraćao i govorio kako Srbija želi samo mir. Možete samo da zamislite na šta bi ličila Srbija danas u svetskom haosu da su je preuzeli bezimeni plenumaški likovi željni čerupanja punog srpskog budžeta i manjka znanja.

Vučić jedini u Evropi nije uveo sankcije Rusiji, što će nam se u ovoj gasnoj i naftnoj krizi svakako, bar kod Rusa, uzeti kao nešto što je pozitivno i možda nam dati šansu da preživimo. Pošto iz Persijskog zaliva nafta očito neće skoro, a Evropa mora da živi, nisam siguran da evropski lideri neće pohitati da pokucaju na Putinova vrata i zamole ga za malo nafte i gasa. Verujem da će im Putin sa osmehom odobriti energente, ali po ceni koja neće biti baš nežna. Što se nas tiče, mogao bi da bude nežniji, jer se ipak ne zaboravlja činjenica da mu jedino Vučić u Evropi nije uveo sankcije. Vučić je uspeo ono što niko nije - da se nikom ne zameri, da izdrži sve pritiske i da Srbiju pozicionira tako da bude dobar sa svima. Realno, ko se danas može pohvaliti da ima odlične odnose s Trampom, Sijem, Putinom i gotovo svim bitnijim evropskim liderima. Vučiću, majstore, kapa dole!

Ima Srbija usijanih glava koje jedva čekaju da se negde svrstavaju. Bogu hvala, takvi neće skoro na vlast. Nema pametnije politike od ove Vučićeve, koja se svodi na činjenicu da šta god da nas pitaju, a mi odgovaramo kao kandidatkinje za mis: „Mi smo za mir u svetu.“ Ono što su do juče bile mnoge arapske zemlje u Persijskom zalivu, a to je centar svetskog biznisa, ono što je do juče bila Švajcarska u Evropi, e to nekako hoćemo mi da budemo. Sledeći repliku iz legendarnog filma „Balkan ekspres“, kada Bata Živojinovic kaže: „Za nas pametne rat ne postoji“, tako nekako i mi da se postavimo. Super smo sa zaraćenim stranama i svako je dobrodošao, a kada požele mir, neka ga sklapaju kod nas ili neka nas zovu da budemo posrednici. Ovog puta, pametnom Vučićevom politikom, jedan veliki svetski sukob neka nas mimoiđe.