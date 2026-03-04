Slušaj vest

Šta su to bedne istine - termin koji je skovao lično Gete - to sam višekratno objašnjavao u nekolikim našim pređašnjim kolumnama, a šta su bedna zadovoljstva, to će biti tema naše današnje kolumne.

Kao neovlašćeni provajder bednih istina - poput, recimo, bedne istine da onaj ko hoće da osvoji fudbalski Kup Evrope, najpre mora da kupi loptu i sakupi 11 igrača, a da onaj ko hoće da se uspentra na vlast, mora prvo da osnuje političku stranku - nalazim neiscrpni izvor bednog zadovoljstva u svim situacijama u kojima hrvatski domoljubivi đilkoši „nadseru“ ovdašnje rodoljubive (i rusodupeljubive) đilkoše. Termin „nadsrati“ je skovan u jezičkoj radionici moje neznatnosti i znači - napraviti veće sranje, nadmašiti u sranjima.

Takvo jedno veoma bedno zadovoljstvo nedavno su mi priuštili članovi i simpatizeri hrvatskog parapolitičkog levog muda / desnog entiteta zagonetnog imena A-HSP pod vođstvom određenog Dražena Keleminca, koje su za prošlu subotu bili najavili „Operaciju Dežulović“, što će reći prosvjed protiv pisca i novinara Borisa Dežulovića, koji, fakat, Kelemince, Tompsone i ostala divna desna stvorenja jebe kao sanske koze, na čemu mu slava i hvala.

Kakogod! Gvozdeno pravilo bez koga nema demokratije - a koje se demokratijama stotinama puta olupalo o glavu - glasi: svatko ima pravo na prosvjed. U tom bi smislu operativni prosvjed protiv Bore Dežulovoća bio posve legitimna stvar da se u sve to nije umešala otežavajuća okolnost da su desni đilkoši odlučili da protiv Dežulovića usprotestuju pod prozorima njegovog oca i njegove majke, osoba u, pretpostavljenim, vrlo poodmaklim godinama.

Kontao sam neko vreme šta li bi mogao biti biznis plan goreopisanog besmisla i na kraju skontao da su majke desne invencije htele da - zasad figurativno - jednim protestom ubiju dve muve: da Borinim roditeljima pošalju poruku - „ovo vas je snašlo (i može nastaviti da vas snalazi) zato što ste rodili hrvatskog izroda i Jugoslovena s dna kace“ - a da istovremeno Bori pošalju poruku - „znamo gde ti žive roditelji, samo ti nastavi da nas podjebavaš, pa gledaj šta će posle biti“.

Moram pohvaliti domaće rodoljubive (rusodupeljubive) đilkoše Svaka vama čast, momci, nešto ovako bedno vama nikad nije palo pamet, nadsrali su vas splitski kaunterparti, budite ponosni na vaš humanziam i renesansu.