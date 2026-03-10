Slušaj vest

Do sada je 2.216 državljana Srbije evakuisano sa Bliskog istoka, izjavio je Damjan Jović, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Evakuacija se odvija u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Air Serbia i komercijalnim letovima, dok se broj zainteresovanih građana stalno menja zbog promena u bezbednosnoj situaciji na terenu.

- Situacija se menja iz dana u dan, čak i iz sata u sat. Očekujemo večeras još jedan let Flaj Dubai, koji će prebaciti dodatne građane u Beograd. Ove komercijalne linije nisu letele u sve zemlje od samog početka sukoba, već samo u one koje su prioritetne. To je rezultat dobrih diplomatskih odnosa između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata - objasnio je Jović.

Ko se evakuiše i kako funkcioniše proces

Građani se prijavljuju diplomatsko‑konzularnim predstavništvima Republike Srbije u državama pogođenim sukobom, pre svega u UAE, Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Saudijskoj Arabiji. Jović ističe da je najefikasnije prijavljivanje putem mejla, jer su ambasade često zauzete telefonskim upitima i nije uvek moguće odmah odgovoriti svima.

- Prioritet imaju stari ljudi, osobe sa zdravstvenim problemima, porodice sa malom decom i oni bez regulisanog statusa - rekao je Jović.

On je naglasio da se prilikom svakog leta pažljivo planira ko će prvi biti smešten u avion, uzimajući u obzir hitnost i bezbednost evakuacije.

Organizacija ovako kompleksnih operacija u ratnim zonama nosi sa sobom mnoge izazove.

- Postoje poteškoće koje u mirnodobskom vremenu ne bi postojale. Teškoće prevazilazimo u saradnji sa našom avio-kompanijom i institucijama država iz kojih evakuišemo ljude - rekao je Jović.

Intenzivna diplomatska aktivnost je ključna: ministri spoljnih poslova Srbije i zemalja domaćina razmenjuju instrukcije kako bi sve službe izašle u susret evakuaciji.

- Najveći teret organizacije leži na kriznom štabu i diplomatsko‑konzularnim predstavništvima, jer je svaki let logistički i bezbednosno složen - naglasio je državni sekretar.

1/4 Vidi galeriju Povratak Srba iz Saudijske Arabije Foto: Kurir

Evakuacija građana drugih zemalja

Na pojedinim letovima pored srpskih državljana evakuisani su i građani Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih evropskih zemalja.

- Trudimo se da i njima pružimo maksimalnu pomoć, naročito ako su članovi porodica naših građana. U nekim slučajevima problem predstavlja pribavljanje tranzitnih viza, ali uspevamo da prevaziđemo te prepreke - rekao je Jović.

Ovakva saradnja pokazuje regionalnu i međunarodnu solidarnost, jer su srpski avio-letovi korišćeni i za evakuaciju državljana susednih zemalja, kada je to bilo bezbedno i moguće.

Specifičnosti aktuelne evakuacije

Svaki sukob je specifičan, ali ovaj uključuje veliki broj država i izaziva dodatnu komplikaciju u planiranju, rekao je Jović.

On je naveo da su prethodne evakuacije obuhvatale Iran i Izrael, dok sada uključuju i zemlje koje su posredno pogođene sukobima. Poseban problem predstavlja zatvoren vazdušni prostor nad Bliskim istokom, što otežava pravovremeno planiranje letova.

Izjava Damjana Jovića Izvor: Kurir

Jović je pohvalio rad Er Srbiju, navodeći da je kompanija pokazala visoku profesionalnost i koordinaciju u kompleksnim okolnostima.

- Bez njihove pomoći i dobre organizacije, ovako masovna evakuacija ne bi bila moguća - rekao je državni sekretar i dodao da se broj građana koji žele evakuaciju se stalno menja.

- Juče smo mislili da smo prebacili gotovo sve građane iz Rijada, ali jutros se javljaju novi ljudi iz Bahreina, Kuvajta i Katara. Možda će biti potrebno još jedan let do kraja nedelje da svi koji žele budu bezbedno prebačeni u Srbiju - naveo je Jović.