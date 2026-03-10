Više od 2.200 Srba evakuisano sa Bliskog istoka! Situacija se menja iz sata u sat, Jović otkrio kako teče procedura i ko ima prednost: "To je rezultat..."
Do sada je 2.216 državljana Srbije evakuisano sa Bliskog istoka, izjavio je Damjan Jović, državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Evakuacija se odvija u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Air Serbia i komercijalnim letovima, dok se broj zainteresovanih građana stalno menja zbog promena u bezbednosnoj situaciji na terenu.
- Situacija se menja iz dana u dan, čak i iz sata u sat. Očekujemo večeras još jedan let Flaj Dubai, koji će prebaciti dodatne građane u Beograd. Ove komercijalne linije nisu letele u sve zemlje od samog početka sukoba, već samo u one koje su prioritetne. To je rezultat dobrih diplomatskih odnosa između Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata - objasnio je Jović.
Ko se evakuiše i kako funkcioniše proces
Građani se prijavljuju diplomatsko‑konzularnim predstavništvima Republike Srbije u državama pogođenim sukobom, pre svega u UAE, Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Saudijskoj Arabiji. Jović ističe da je najefikasnije prijavljivanje putem mejla, jer su ambasade često zauzete telefonskim upitima i nije uvek moguće odmah odgovoriti svima.
- Prioritet imaju stari ljudi, osobe sa zdravstvenim problemima, porodice sa malom decom i oni bez regulisanog statusa - rekao je Jović.
On je naglasio da se prilikom svakog leta pažljivo planira ko će prvi biti smešten u avion, uzimajući u obzir hitnost i bezbednost evakuacije.
Organizacija ovako kompleksnih operacija u ratnim zonama nosi sa sobom mnoge izazove.
- Postoje poteškoće koje u mirnodobskom vremenu ne bi postojale. Teškoće prevazilazimo u saradnji sa našom avio-kompanijom i institucijama država iz kojih evakuišemo ljude - rekao je Jović.
Intenzivna diplomatska aktivnost je ključna: ministri spoljnih poslova Srbije i zemalja domaćina razmenjuju instrukcije kako bi sve službe izašle u susret evakuaciji.
- Najveći teret organizacije leži na kriznom štabu i diplomatsko‑konzularnim predstavništvima, jer je svaki let logistički i bezbednosno složen - naglasio je državni sekretar.
Evakuacija građana drugih zemalja
Na pojedinim letovima pored srpskih državljana evakuisani su i građani Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih evropskih zemalja.
- Trudimo se da i njima pružimo maksimalnu pomoć, naročito ako su članovi porodica naših građana. U nekim slučajevima problem predstavlja pribavljanje tranzitnih viza, ali uspevamo da prevaziđemo te prepreke - rekao je Jović.
Ovakva saradnja pokazuje regionalnu i međunarodnu solidarnost, jer su srpski avio-letovi korišćeni i za evakuaciju državljana susednih zemalja, kada je to bilo bezbedno i moguće.
Specifičnosti aktuelne evakuacije
Svaki sukob je specifičan, ali ovaj uključuje veliki broj država i izaziva dodatnu komplikaciju u planiranju, rekao je Jović.
On je naveo da su prethodne evakuacije obuhvatale Iran i Izrael, dok sada uključuju i zemlje koje su posredno pogođene sukobima. Poseban problem predstavlja zatvoren vazdušni prostor nad Bliskim istokom, što otežava pravovremeno planiranje letova.
Jović je pohvalio rad Er Srbiju, navodeći da je kompanija pokazala visoku profesionalnost i koordinaciju u kompleksnim okolnostima.
- Bez njihove pomoći i dobre organizacije, ovako masovna evakuacija ne bi bila moguća - rekao je državni sekretar i dodao da se broj građana koji žele evakuaciju se stalno menja.
- Juče smo mislili da smo prebacili gotovo sve građane iz Rijada, ali jutros se javljaju novi ljudi iz Bahreina, Kuvajta i Katara. Možda će biti potrebno još jedan let do kraja nedelje da svi koji žele budu bezbedno prebačeni u Srbiju - naveo je Jović.
