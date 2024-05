2 STANA, KUĆA, RESTORAN, NAKIT I SVA UŠTEĐEVINA: Lepa Lukić napisala testament, sve prepisala NJEMU, ali samo pod jednim USLOVOM

Legendarna pevačica narodne muzike, Lepa Lukić nedavno je otkrila da je napisala testament, kao i da će svo bogatstvo koje je stekla tokom 50 godina karijere ostaviti svom bratancu Radisavu, ali mora da ispuni jedan uslov.

Naime,nakon smrti pevačice njen bratac će dobiti restoran, dva stana, kuću i svu Lepinu ušteđevinu, ali pod jednim uslovom, da brine o mački Mazi.

- Napisala sam testament u kom sam navela da moj bratanac mora da brine o mački, ako ja odem pre nje. Radisav treba da čuva Mazu, da je pazi i mazi i naslediće sve što sam stekla tokom života. To sve stoji u dokumentu koji čuva moj advokat - rekla je Lepa i dodala da je veoma vezana za macu koju je udomila pre devet godina.

- Ona je čudo od mačke, ja je doživljavam kako svoje dete. Zato sam morala da je zbrinem i da znam da će biti dobro kada ja odem na onaj svet. Od 2011. nas dve živimo zajedno kao majka i ćerka - ispričala je Lepa za "Informer" i istakla da sa Mazom priča kao sa čovekom.

"Mnogo je pametna, ma pametnija je od mene! Ona se nikad nije pela na sto dok ja jedem, kao što to rade druge mačke. Ima svoje granule i kada kaže: "Mjauuu", ja je pitam: "Sine, reci mi šta hoćeš, kaži majci šta želiš?" Odemo zajedno do mesta gde stoji njena posuda za hranu i ja joj sipam granule da jede. Kada se nakrka, odemo u spavaću sobu, ja ugasim svetlo, a ona se popne na krevet i čeka me da zajedno spavamo. Da živim sama, ja bih odlepila! Uz Mazu nikada nisam sama."

