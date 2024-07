ZA ČETIRI DANA PROTERANO 180.000 LJUDI! Jezive posledice borbi kod Kan Junisa u Palestini

Više od 180.000 ljudi raseljeno je za četiri dana koliko traju borbe oko Kan Junsa, grada na jugu Pojasa Gaze, saopštile su danas Ujedinjene nacije posle izraelske operacije izvlačenja tela zarobljenika.Oko 182.000 Palestinaca primorano je od ponedeljka da napusti centralni i istočni Kan Junis, jer "intenziviranje neprijateljstava" podstiče "nove talase internog raseljavanja širom Gaze", saopštila je Kancelarija za humanitarna pitanja u Gazi, dodajući da su "stotine drugih ljudi ostale bez mogućnosti da igde mrdnu u istočnom Kan Junisu“.

Izraelska vojska je saopštila da je "eliminisala oko 100 terorista“ u Kan Junisu tokom poslednja četiri dana.

Saopštila je takođe da je u Kan Junisu pronašla tela pet Izraelaca, uključujući dva vojnika i dva rezervista koji su ubijeni u napadu Hamasa 7. oktobra na Izraelu i preneti u Pojas Gaze.

Šef izraelske vojske general Herci Halevi rekao je da su tela zarobljenika izvađena iz podzemnih tunela i zidova na "skrivenoj lokaciji".

"Ranije smo bili blizu ovih tela, ali nismo znali kako da dođemo do njih" sve do ove nedelje, dodao je on u saopštenju koje je danas objavila vojska.

Svedoci i spasioci rekli su da su teške borbe nastavljene danas u istočnom Kan Junisu.