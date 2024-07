"ODUŠEVILA SAM SE CECOM I KARLEUŠOM, BILE SU TAKO PRIJATNE" Stujardesa raskrinkala estradu: Lukas i Sanja Marinković su NAJGORI

Poznato je da estradne ličnosti dosta vremena provode putujući avionom, kako bi stigli na nastupe ili iskoristili vreme za odmor. Mnogi od njih ne kriju da se plaše letenja, pa i da posežu za po kojom čašicom alkohola kako bi taj strah prevazišli.

U razgovoru sa jednom stjuardesom, koja ovog puta želi da ostane anonimna zbog politike avio - kompanije za koju radi, saznalo se za mnogo škakljivih detalja o poznatima iz sveta muzike i glume, koji će vas možda iznenaditi! Ona radi na svim linijama koje lete iz Beograda ka Evropi, a to su uglavnom destinacije u Nemačkoj, Švedskoj, Francuskoj, Kipru, na koje domaće zvezde putuju, i ima veliko letačko iskustvo iza sebe. Ona najbolje zna da rad sa ljudima nije nimalo lak, a da li se po nečemu razlikuju poznati od ostalih putnika pitali smo je tokom razgovora.

foto: Printscreen YouTube

"Mnogi poznati su me iznenadili. Neki o kojima sam imala lepo mišljenje razočarali su me, dok su neki o kojima sam imala određene predrasude pokazali koliko su prizemni, prirodni i opušteni, za razliku od onoga što možda prikazuju u javnosti". Na pitanje ko ju je najviše razočarao, odgovara: "To bi definitivno bile glumica Nataša Ninković i voditeljka Sanja Marinković. Natašu sam lično obožavala, pa mi je njen nadobudni stav izazvao veliku neprijatnost, a nažalost sličnog su mišljenja i moje kolege. Ona se na avionu ponaša poput dive, i kao da smo joj posluga. S druge strane, Sanja Marinković je napravila čitavu dramu zato što je bila zamoljena da stavi torbu u odeljak za prtljag. Iako joj je objašnjeno da je to procedrua samo tokom poletanja, iz bezbednosnih razloga, dramila je na očigled svih i raspravljala se."

foto: Petar Aleksić

Još jedan od onih koji su je razočarali svojim ponašanjem je Aca Lukas." Iako smo mu ukazali VIP tretman i sa članovima benda ga smestili u prve redove, Aca nije pokazao ni malo zahvalnosti. Prvo je udarao šakom odeljak ne bi li ga zatvorio nakon što je smestio kofer, a za to postoji kvačica. Tokom servisa platio je za ceo bend piće i hranu, ali nije bio tako velikodušan prema posadi. Uredno je uzeo kusur od dva evra! Nije da mi očekujemo bakšiš, ali je nekako bilo smešno to što je baš on to uradio."

S druge strane, onih koji su je prijatno iznenadili su: Jelena Karleuša, Ceca Ražnatović, Đani i Lepa Brena. "Oni su definitivno dokaz da što je veća zvezda - manje kompleksa. Karleuša me je posebno iznenadila, koja uopšte ne govori i nema onaj agresivan stav koji prikazuje u javnosti. Najnormalnije je sedela sa svojim plesačicama, ćaskala, raspitivala se za parfeme iz naše ponude, čak i kupila neki od dvadeset evra, a ispoštovala je svakoga ko joj je prišao da se slika i čak je nije mrzelo da ustane svaki put!" Ona još dodaje da je od tada promenila mišljenje o pevačici.

foto: Damir Dervišagić

"Ceca je letela sa sestrom na Kipar, i bile su obe baš fine i ljubazno su se ophodile prema posadi. A Lepa Brena je skroz prirodna...vidi se da je slava nimalo nije promenila". Dodala je još da je Dara Bubamara uvek letela tip - top skockana, i da joj nije problem da sedi na srednjem sedištu, između ostalih putnika, nikada nije tražila da se premesti na neko bolje mesto ili zahtevala neki ekstra- treman. Isti takav je i pevač Đani.

