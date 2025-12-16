- 9:59Umro čuveni influenser: Tiktoker tragično stradao, imao je 31 godinu
- 9:59TERORISTA IZ SIDNEJA PROBUDIO SE IZ KOME NAKON POKOLJA: Sada ga policija ispituje u bolnici!
- 9:57OTAC BIVŠI PORUČNIK VERMAHTA, POBEGAO "PACOVSKIM KANALIMA" UZ POMOĆ VATIKANA Mračna porodična prošlost i svetla budućnost novog predsednika Čilea (FOTO)
- 9:56MISTERIJA NEDOLASKA IBRAHIMOVIĆA NA MIHINU SAHRANU: To nije čak ni najgore u celoj priči, isplivao novi detalj JOŠ VIŠE BOLI ono što je Zlatan uradio...
- 9:54PAD AVIONA SNIMLJEN UŽIVO! Pokušao da sleti na fudbalski teren, pa udario u krov: Ima mrtvih (FOTO+VIDEO)
- 9:54POSLE PROMENE POLA ŽARI I PALI GDE GOD SE POJAVI! Nekad Giba danas Ivana zaludela muškarce u kafani: Dekolte, minjak, bunda, a na ruci DIJAMANT (FOTO)
- 9:46Krajina koja nekad bejaše! Tri decenije posle nestanka: Kapitalno delo i knjiga koja nikada neće biti u slobodnoj prodaji!
- 9:46STATUA VISOKA 34 METRA SRUŠILA SE KAO KULA OD KARATA: Neverovatan snimak iz Brazila, replika Kipa slobode pala "nagalavačke"! (VIDEO)
- 9:41ČIST LUKSUZ I ELEGANCIJA, NEĆETE VEROVATI KADA VIDITE! Jokić se pojavio u Rols-Rojsu brutalnog izgleda, a tek kada je izašao iz automobila...
