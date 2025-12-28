Slušaj vest

Trener Majamija Erik Spolstra dao je pravu prilku Nikoli Joviću i nije se pokajao zbog toga! Pokazao je mladi srpski košakraš zašto Majami mora da veruje u njega.

Klub sa Floride ubedljivo je savladao Indijanu 142:116, a Nikola Jović prikazao je jednu od najboljih partija od starta sezone.

1/5 Vidi galeriju Majami - Indijana, Nikola Jović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Za nešto više od 24 minuta igre mladi srpski as zabeležio je 19 poena uz sedam skokova i sedam asistencija. Šutirao je 7/14 iz igre (3/8 za tri poena).

Haime Hakez i Endrju Vigins bili su najefikasniji u pobedničkom timu sa po 28 poestignutih poena, dok je Norman pauel meč završio sa 23 poena.

U poraženoj ekipi istakao se iskusni Paskal Sijakam sa 33 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: