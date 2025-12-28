Slušaj vest

Sjajan učinak Nikole Jokića nije pomogao Nagetsima da izbegnu poraz na gostovanju protiv Orlanda.

Orlando je pred svojim navijačim posle preokreta savladao goste iz Kolorada rezultatom 127:126.

Čudesni Somborac ponovo je imao impresivan učinak - zabeležio je 34 poena, 21 skok i 12 asistencija i tako stigao do 16. tripl-dabla u sezoni i ukupno 180. u karijeri.

Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Dominirao je u skoku, podelio nekoliko spektakularnih asistencija i pogađao iz izuzetno teških pozicija, ali džaba. Ni on nije svemoguć. Izostala je adekvatna podrška saigrača, pa je pognute glave na kraju napustio teren.

Pogledajte najbolje poteze Srbina sa ovog meča:

