Još jedna čudesna partija najboljeg srpskog košarkaša.
SRPSKA TRPL-DABL MAŠINA JE NEZAUSTAVLJIVA! Šta radi Nikola Jokić, pa to je nestvarno: Pogledajte najbolje poteze čudesnog Somborca u porazu od Orlanda! (VIDEO)
Sjajan učinak Nikole Jokića nije pomogao Nagetsima da izbegnu poraz na gostovanju protiv Orlanda.
Orlando je pred svojim navijačim posle preokreta savladao goste iz Kolorada rezultatom 127:126.
Čudesni Somborac ponovo je imao impresivan učinak - zabeležio je 34 poena, 21 skok i 12 asistencija i tako stigao do 16. tripl-dabla u sezoni i ukupno 180. u karijeri.
Dominirao je u skoku, podelio nekoliko spektakularnih asistencija i pogađao iz izuzetno teških pozicija, ali džaba. Ni on nije svemoguć. Izostala je adekvatna podrška saigrača, pa je pognute glave na kraju napustio teren.
Pogledajte najbolje poteze Srbina sa ovog meča:
