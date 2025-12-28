Milan je pobedom protiv Verone ponovo stigao do prvog mesta na tabeli Serije A
MILAN PONOVO LIDER SERIJE A! Roso-neri srušili Veronu, Strahinja Pavlović odigrao svih 90 minuta
Fudbaleri Milana pobedili su na svom terenu ekipu Verone rezultatom 3:0 (1:0) u utakmici 17. kola italijanske Serije A.
Golove za Milan postigli su Kristijan Pulišić u 45+1. i Kristofer Nkunku u 48. (penal) i 53. minutu, dok je Strahinja Pavlović odigrao svih 90 minuta.
Milan - Verona Foto: Dennis Agyeman / Shutterstock Editorial / Profimedia, Davide Casentini/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Davide Casentini / Zuma Press / Profimedia
Milan je današnjom pobedom privremeno zauzeo prvu poziciju na tabeli Serije A sa 35 bodova, dva manje od Intera koji večeras u Bergamu igra protiv Atalante.
U narednom, 18. kolu Serije A, igrači Milana će gostovati Kaljariju, dok će Verona dočekati Torino.
