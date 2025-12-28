Slušaj vest

Utakmicu između Nju Orleansa i Finiksa žestok fizički obračun igrača na terenu.

1/4 Vidi galeriju Alvarado nasrnuo na Vilijamsa, haos na meču Nju Orleans - Finiks. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia

U finišu treće deonice, nakon jednog bloka koji je napravio as Finiksa Markus Vilijams, omaleni košarkaš Pelikansa Hose Alvarado je "eksplodirao". Iako je 30 centimetara niži od centra Sansa, zaleteo se na Vilijamsa i udario ga pesnicom u glavu. Nastao je opšti haos na terenu. Umešali su se igrači oba tima i udarci su sevali na sve strane.

Kada se situacija smirila, glavni akteri incidenta, Alvarado i Vilijams, zaradili su isključenje.

Finiks je na kraju slavio rezultatatom 123:114 i tako došao do trećeg vezanog trijumfa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Devin Buker sa 20 poena, a pratio ga je Kolin Gilespi sa 17.

U domaćem timu istakao se Troj Marfi sa 24 postignuta poena.