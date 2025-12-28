Slušaj vest

Da li su sudije pogurale Orlando ka trijumfu?

Sjajan meč između Orlanda i Denvera obeležila je jedna diskutabilna sudijska odkuka u poslednjim sekundama meča.

Na sedam sekundi pre kraja, pri rezultatu 126:125 u korist Denvera, dosuđen je faul nad Dezmondom Bejnom, koji je iskoristio slobodna bacanja i tako doneo pobedu domaćinu.

Bejn se zaleteo na prodor i nakon kontakta sa Brusom Braunom završio na podu, nakon čega se začula pištaljka. Deluje da je Braun odigrao čistu odbranu, ali arbitri su mislili drugačije. Poklonili su slobodna bacanja domaćinu i tako upropastili Jokićevu partiju za udžbenike.

Pogledajte spornu situaciju o kojoj bruji Amerika:

Podsetimo, Nikola Jokić blistao je na ovom meču. Somborac je zabeležio 34 poena, 21 skok i 12 asistencija i tako stigao do 180. tripl-dabla u karijeri.

Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

