Nakon impresivnih brojki i rekorda koje je beležio u prethodnim sezonama, mislili smo da "bolje ne može", ali Nikola Jokić nas je ponovo razuverio. U njegovom slučaju - nebo je granica!

Čudesnu partiju prikazao je Somoborac prethodne noći u porazu svog tima od ekipe Orlanda.

Srpski košarkaški čarobnjak zabeležio je 34 poena uz 21 skok i 12 asistencija i tako stigao do 16. tripl-dabla u sezoni i 180. u NBA karijeri.

Odmah nakon meča isplivao je jedan neverovatan podatak. Nikola Jokić je prvi igrač u istoriji NBA lige koji je na tri uzastopna meča ukupno zabeležio 110+ poena, 40+ skokova i 40+ asistencija. Nikome nikada ovako nešto nije pošlo za rukom.

Podsetimo, Jokić je protiv Dalasa upisao 29 poena uz sedam skokova i 14 asistencija, nakon toga usledila je epska partija protiv Minesote, koju je završio sa 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, a dva dana kasnije nova čudesna partija na Floridi.

Dakle, na poslednja tri meča Srbin je ubacio ukupno 119 poena i zabeležio 44 skoka i 41 asistenciju. Nestvarno!