Slušaj vest

Dao je Nikola Jokić sve od sebe, dominirao na terenu, pogađao iz teških pozicija, izluđivao čuvare, ali uzalud - njegovi saigrači ponovo su zakazali kada je bilo najvažnije.

Denver je prethodne noći ispustio pobedu na Floridi. Posle velikog preokreta Orlando je savladao Nagetse rezultatom 127:126.

1/9 Vidi galeriju Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Imao je tim iz Kolorada napad za pobedu na sedam sekundi pre kraja, ali je Džamal Marej upropastio veliku priliku svog tima.

"Izdivljao" je Kanađanin u poslednjem napadu, uzeo težak šut - promašio i tako upropastio još jedno istorijsko veče Jokića.

Nakon meča Nikola je vidno utučen izašao pred kamere i odgovarao na pitanja novinara. Po izrazu njegovog lica jasno se moglo zaključiti da nije zadovoljan kako je odigran poslednji napad, ali ni jednog momenta nije želeo da prebaci krivicu na Mareja.

Novinar: "Da li je bio plan da izvučete faul, jer su svirali dosta faulova u završnici".

Nikola: "Ne razumem šta me pitaš?"

Novinar: "Kakav je bio plan u poslednjem napadu?".

Nikola: "Hmmm... Plan je bio da ubacimo loptu na određeni deo terena, što se u 90 odsto slučajeva ne dogodi. Zato se prelazi na plan B, a to je da se pronađe bilo kakva otvorena pozicija, za polaganje ili šut".

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium

Izneo je Nikola i utiske o samoj utakmici.

"Teško je jer smo odigrali dva potpuno drugačija poluvremena. Nismo igrali odbranu u drugom delu, samo su ubacivali loptu, na kraju smo imali šansu, ali nismo pogodili. Imali smo prilike, ali su dobili meč. Napadali su nas u reketu i prolazili pored nas, bili su jači, nije to bila naša najbolja partija. Mislim da smo odigrali dobro u prvom delu, ali su oni bili agresivniji i bili su snalažljiviji, odbijali su nas, tako da svaka čast kako su dobri bili u odbrani", rekao je Jokić.