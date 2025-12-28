Slušaj vest

Majami je prethodne noći deklasirao vicešampiona NBA lige, ekipu Indijane 142:116, a srpski košarkaš Nikola Jović prikazao je jednu od najboljih partija u sezoni.

Dobio je šansu i odmah jasno stavio do znanja treneru Eriku Spolstri da može ozbiljno da računa na njega.

Majami - Indijana, Nikola Jović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Za nešto više do 24 minuta igre Jović je zabeležio 19 poena (7/14 šut iz igre), uz sedam asistencija, sedam skokova, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu.

Uživajte u najboljim potezima mladog srpskog asa:

Ne propustiteKošarkaSRPSKA TRPL-DABL MAŠINA JE NEZAUSTAVLJIVA! Šta radi Nikola Jokić, pa to je nestvarno: Pogledajte najbolje poteze čudesnog Somborca u porazu od Orlanda! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaUMALO TUČA ZBOG JANISOVOG ZAKUCAVANJA! Vučević prišao Grku i pitao ga "zašto" - usledio haos! Crnogorac posle meča otkrio: Besan je jer ga nismo doveli!
Nikola Vučević
KošarkaJOKIĆ VIDNO IZNERVIRAN IZAŠAO PRED KAMERE - "NE ZNAM ŠTA ME PITAŠ" Progovorio o napadu za pobedu koji je Marej upropastio! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaBRUTALNA MAKLJAŽA NA NBA UTAKMICI - SEVALE PESNICE SAMO TAKO! Zaleteo se na 30 centimetara višeg od sebe i zviznuo ga u glavu - nastao opšti haos na parketu!
Hose Alvarado

Džamal Marej upropastio Denver i partiju Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium