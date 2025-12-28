Sjajno izdanje reprezentativca Srbije u ubedljivom trijumfu Majamija.
nba
AUUU, KAKVA PARTIJA JOVIĆA - JEDNA OD NAJBOLJIH U SEZONI! Pogledajte kako je mladi srpski košarkaš zatrpao koš vicešampiona! (VIDEO)
Majami je prethodne noći deklasirao vicešampiona NBA lige, ekipu Indijane 142:116, a srpski košarkaš Nikola Jović prikazao je jednu od najboljih partija u sezoni.
Dobio je šansu i odmah jasno stavio do znanja treneru Eriku Spolstri da može ozbiljno da računa na njega.
Majami - Indijana, Nikola Jović Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Za nešto više do 24 minuta igre Jović je zabeležio 19 poena (7/14 šut iz igre), uz sedam asistencija, sedam skokova, jednu blokadu i jednu ukradenu loptu.
Uživajte u najboljim potezima mladog srpskog asa:
