Situacija u KK Partizan daleko je od idealne, a u bliskoj budućnosti klub bi mogao da napusti Tajrik Džons.

Kako je preneo grčki "Atletiko", Džons je na meti Olimpijakosa koji bi želeo da pojača centarsku liniju pred nastavak sezone.

Sada su se pojavili i novi detalji slučaja Tajrik Džons, te je portal Mozzart sport doneo informaciju da je Olimpijakos je već obavestio agenta centra crno-belih o interesovanju, ali u klubu još čekaju da vide šta će Partizan uraditi. Zasad, navodno, Olimpijakos ne bi da plati obeštećenje, kao što je to bio slučaj sa Frenkom Nilikinom i čeka da se klub i igrač dogovore oko rastanka, što ne znači da situacija nije podložna promeni...

Takođe, Mozzart sport piše kako je Olimpijakos za Džonsa spremio ugovor na dve i po godine, a jedan datum se izdvaja kao ključan. Naime, Partizan ima rok do 5. januara da skine Džonsa sa liste registrovanih igrača u Evroligi, kako bi mogao da zaigra elitno takmičenje u nekom drugom klubu. S tim da je rok za zaključenje transfera među evroligašima 25. februar.

Šta će se desiti sa Tajrikom Džonsom i kakva ga budućnost čeka, ostaje da se vidi u danima koji dolaze.

