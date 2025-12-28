Košarkaši Partizana našli su se na udaru izraelskog portala "Ynet"
EVROLIGA
"NA OL-STARU BOLJE ČUVAJU REKET!" Izraelci udarili po Partizanu posle epske bruke protiv Makabija: "Šetalište ispod koša..."
Još jedan sramotan meč odigrali su košarkaši Partizana koji su poraženi u 18. kolu Evrolige od Makabija u Beogradskoj Areni rezultatom 112:87.
Crno-beli su na poluvremenu gubili rezultatom 58:43 što je bila epska bruka, a ovaj meč prokomentarisali su i Izraelci koji su na šaljiv način udarili po Partizanu.
- Makabi je donedavno imao "šetalište" u svom reketu, koje je velikodušno dočekivalo protivničke igrače, i centre i bekove. Međutim, ako je Makabijev reket bio, recimo, šetalište u Eilatu, ispod Partizanovog koša smo gledali Jelisejska polja. Verujte mi, i na Ol-star meču bolje čuvaju reket - stoji u tekstu portala "Ynet".
