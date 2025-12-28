Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan nalazi se u ozbiljnoj krizi.

Serija loših rezultata doneće reakciju čelnih ljudi koji su spremni na rekonstrukciju tima usred sezone, a jedan od igrača koji bi mogao da napusti Partizan je Tajrik Džons za kog je zainteresovan Olimpijakos.

Ipak, Džons nije jedini koji bi mogao da ode iz Beograda.

Prema saznanjima Meridian sporta, na izlaznim vratima iz Partizana mogli bi da se nađu osporavani Džabari Parker, ali i jedno možda ne toliko očekivano ime - Sterling Braun.

Evroligini propisi kažu da krajnji rok za selidbu iz jednog u drugi tim unutar takmičenja ističe 5. januara, uoči 20. kola, odnosno početka drugog kruga takmičenja, te će se do tada znati više oko odlazaka igrača iz Partizana. Prema pisanju Meridian sporta, za Parkera i Brauna zainteresovani su Milano i Dubai.

I dok se za Džabarija Parkera moglo očekivati da napusti klub u bliskoj budućnosti, za Sterlinga Brauna se verovalo da će ostati, i pored toga što je posle poraza od Virtusa istakao kako ga ne zanima da li navijači zvižde.

- Stvarno me nije briga šta navijači kažu kada je reč o zvižducima - istakao je tada Braun.

Šta će se na kraju desiti sa košarkašima Partizana, ostaje da se vidi u danima koji dolaze.

Kurir sport / Meridian sport

