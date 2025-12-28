Slušaj vest

Prethodna dva meseca Nikola je prošao kroz pravi pakao. Krajem oktobra taletnovanom asu Tandera dijagnostifikovan je rak testisa i tada je kernula njegova žestoka borba protiv opake bolesti.

Nakon operacije odmah je započeo lečenje hemioterapijama, a već krajem decembra ovaj neustrašivi borac vratio se na parket.

Podsetimo, nedavno se na društvenim mrežama pojavio snimak sa treninga Oklahome, na kom se vidi kako Nikola šutira sa saigračima u dvorani.

Trener Tandera Mark Degnolt sada je izjavio da se sprski košarkaš na izuzetan način nosi sa ozbiljnom zdravstvenom situacijom.

"On je uradio neverovatan posao. Neću davati detalje o tome, to je privatna stvar. Ali na kraju krajeva, on odlično radi u teškoj situaciji. I uradio je posao uprkos činjenici da telo prolazi kroz pakao kada ste u takvoj situaciji. On pokušava da održi kondiciju, još uvek pronalazi vremena za vežbanje, što nije lako", kaže trener Oklahome.

"Nosi se sa ovim kao što se nosio sa svim problemima do sada - neverovatnim profesionalizmom, zrelošću i mentalnom čvrstinom", dodao je oduševljeni Degnolt.