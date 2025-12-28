Slušaj vest

Nikola Jokić ne može sve sam i kada nema adekvatnu podršku saigrača - Denver Nagetsi su daleko bliži porazu.

To se potvrdilo i u meču protiv Orlanda u kom je Denver poražen rezultatom 127:126 i pored brutalne partije Jokića koji je susret završio sa 34 poena, 21 skokom i 12 asistencija.

1/9 Vidi galeriju Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Ipak, podrška saigrača je izostala, Džamal Marej je promašio šut za pobedu, a trener Nagetsa Dejvid Adelman je posle utakmice otvorio dušu, ali nije rekao niti jednu reč o Jokiću.

- Mislim da je sve na stolu. Uvek je potrebno dati priliku igračima na više utakmica, da se pronađe određena kohezija. Džulijan je bio dobar ofanzivno, što me raduje. Pokušavam da pronađem najbolju kombinaciju, idemo napred, svi će dobiti priliku - počeo je priču Adelman, pa se osvrnuo na naredne utakmice Nagetsa:

- Šest mečeva je ostalo na ovom putu, prvi nismo dobili, nakon zanimljive poslednje četvrtine, ali moramo iz svega da naučimo nešto i da idemo dalje.

BONUS VIDEO: