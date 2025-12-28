Slušaj vest

Još jedna čudesna partija srpskog košarkaša Nikole Jokića nije pomogla Denveru da izbegne poraz na Floridi.

Loše drugo poluvreme skupo je koštalo Nagetse, Orlando je posle velikog preokreta slavio rezultatom 127:126.

Orlando - Denver, Nikola Jokić Foto: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Denver je sjajno otvorio utakmicu, imao je u jednom momentu i 17 poena prednosti i delovalo je da će rutinski zabeležiti trijumf na ovom meču, međutim, zahvaljujući Entoniju Bleku i Dezmondu Bejnu domaćin je uspeo da se vrati u meč i trijumfuje posle izuzetno neizvesne završnice. Imao je Denver za pobedu, ali je Džamal Marej promašio u poslednjoj sekundi.

Samo dve noći nakon čudesnog izdanja u božićnom spektaklu u kom je isporučio 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija, Nikola Jokić je ponovo bio neverovatan - zabeležio je 34 poena, 21 skok i 12 asistencija i tako stigao do svog 16. u sezoni i ukupno 180. u karijeri. Sada mu samo jedan nedostaje da se izjednači sa legendarnim Oskarom Robertsonom na drugom mestu večne liste.

Treba istaći da je ovo bila osma utakmica u kojoj je Nikola Jokić imao 30+ poena, 20+ skokova i 10+ asistencija, po čemu je drugi iza Vilta Čemberlena, koji je imao 16 takvih utakmica u karijeri.

Uskoro opširnije...

