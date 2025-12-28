Slušaj vest



Akademija FK Partizan već nekoliko decenija uspešno radi kroz omladinske škole crno-belih i Teleoptika.



Posebnu ulogu ima Teleoptik, kao razvojni klub, gde šansu dobijaju klinci koji iz raznih razloga ne prođu oštru selekciju, ali vremenom mogu da se izbore za povratak.

Teleoptik nije kazna

Najbolji primer za povratnu kartu iz Teleoptika u Partizan je Aleksandar Mitrović, koji je prošao trnovit put do crno-belog dresa i velike scene.

Danas veliki broj dečaka sa uspehom igra za Teleoptik i sanja stadion u Humskoj. Mladi trener Ivan Stokić jedan je od trenera koji brine o tim dečacima.

U razgovoru za Kurir Ivan Stokić otkriva kako je raditi u Teleoptiku i kako je sinhronizovan rad u omladinskoj školi Partizana.

- Vodim brigu o kadetima Teleoptika, jednoj divnoj generaciji mladih ljudi. Odgovorni su i vredni. Moj posao je da im usadim jasan plan i cilj. Da teže ka tome, i da znaju da će biti prepreka na tom putu. Mi treneri treba da im olakšamo, a u isto vreme pomognemo klubu - rekao je za Kurir Ivan Stokić i nastavio:

- Većinom su u ovoj generaciji Teleoptika momci koji su prošli omladinsku školu Partizana. Ima i nekoliko novih igrača koji su došli sa strane. To je jedna stvarno dobra selekcija, planski pravljena u dogovoru sa direktorima Nenadom Marinkovićem i Miralemom Sulejmanijem.

Hrabro na Partizan, pobedio Zvezdu

Kadeti Teleoptika zauzimaju visoku poziciju u prvenstvu.

- Četvrti smo, ispred nas su Vojvodina, Partizan i Mladost iz Lučana. Ostvarili smo dobar rezultat. Ne samo zbog pozicije na tabeli, već i zbog načina naše igre kojom smo došli do pobeda i bodova. Nama je mnogo važno šta deca prikažu na utakmici, kako odgovaraju na zadatke i čine fudbal zanimljivim. Evo primera. U prvom kolu smo izgubili od Lučana 0:7, a onda ih dobili u Beogradu 3:1.

Utakmice protiv Partizana nose posebnu draž.

- Deca su vrlo motivisana. Iako tu postoji neka sumnja vezano za rezultat, mogu slobodno da kažem da nema ništa od toga. Prvi duel smo izgubili rezultatom 4:0, ali ćemo već u sledećem biti bolji. Igra se otvoreno i borbeno. I jedni i drugi imaju isti san, da uđu u prvi tim Partizana. I to je mnogo dobra stvar. I to bi bila nagrada za njih. Da vam kažem, a to znaju deca iz Teleoptika. Svako od njih koji dođe u Teleoptik ne znači da je loš, već da ovde dobija priliku da se razvija i igra. Teleoptik nije kazna. To je planski urađeno u korist te dece. Najvažniji je interes kluba.

Bilo je zanimljivo protiv Crvene zvezde.

- Zvezdu smo dobili rezultatom 2:1, na Marakani! To je bila mnogo dobra utakmica, svi koji su je gledali bili su oduševljeni. Pravi takmičarski meč, sa mnogo dobrih invidualnih poteza na obe strane. Zvezda ima sjajnog trenera Saleta Lintu. Rezultat je otišao u našu korist, mada su mogli i oni da pobede. To je bila nagrada za moje dečake, jer su dobro rradili tokom cele sezone.

Završio DIF

Ivan Stokić je jedan od mlađih u omladinskoj školi Partizana.

- Igrao sam fudbal i prošao omladinsku školu Partizana, mada sam prvo počeo u Zemunu. Kasnije, igrao sam za Zemun, Dinamo iz Vranja, Srem iz Sremske Mitrovice, Mladost iz Apatina i Čukarički. Još dok sam igrao fudbal, na savet oca koji iza sebe ima višegodišnju uspešnu karijeru kondicionog trenera u mnogim klubovima i reprezentacijama, opredelio sam se da budem trener. Upisao sam DIF (Fakultet za fizičku kulturu u Beogradu op.a.) i počeo da se obrazujem. Mislim da licenca nije dovoljna da bio bio uspešan kao trener. Potrebno je šire obrazovanje.

Otkrio je Ivan Stokić i kako je išao njegov razvojni put u Partizanu.

- Bivši direktor Omladinske škole Partizana Vanja Radinović me je primio. Postao sam asistent Nenadu Brnoviću u kategoriji mlađih omladinaca. Potom sam pomagao Vladimiru Ješiću, pa Nikoli Jovanoviću. Tri godine sam bio asitent, da bih dobio generaciju 2008. i tada se osamostalio kao prvi trener.

Korak po korak do seniora

Svestan je Stokić da je pred njim veliki put.

- Trenutno mi je cilj da dođem do seniora, ali postepenim putem. Mislim da je to ispravno razmišljanje. Radio sam sa petlićima i pionirima, sada sam sa kadetima. To je pravi put i mislim da je to dobro, ne samo za mene već i za klub. Tu se pokazuje kako se jedan trener razvija i prolazi sve kategorije. Da klub pravi trenera.

Ima Stokić i fudbalske uzore.

- Trenerska struka u Srbiji pokazuje da imamo sve više obrazovanih trenera. Zadržao bih se na svom klubu, Partizanu, prvi tim vodi Nenad Stojaković, pre njega Srđan Blagojević. Obojica su izuzetno obrazovani ljudi. Volim fudbal koji preferiraju Jirgen Klop, Arno Slot, Ćabi Alonso i Roberto De Zerbi, koji je veliki inovator. Trudim se da pratim trendove i probam da primenim neke stvari u svom poslu - zaključio je Ivan Stokić.