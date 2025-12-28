Slušaj vest

Fudbalski klub Čelsi je pokrenuo istragu nakon što je flaša bačena ka klupi Aston Vile posle poraza londonskog kluba 1:2 u utakmici Premijer lige, preneli su danas britanski mediji.Meč je odigran u subotu na stadionu "Stamford Bridž".

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, otvorena plastična flaša bačena je prema klupi Aston Vile, koja je slavila pobedu, pri čemu su članovi stručnog štaba i igrači poprskani tečnošću za koju se čini da je bila voda, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Jedan član stručnog štaba gostujuće ekipe pokazao je ka delu tribine odakle je flaša doletela, a reč je o sektoru u kojem su se nalazili i navijači Čelsija i klupsko osoblje.

Za sada nije poznato ko je odgovoran za incident. Iz Čelsija je saopšteno da je istraga u toku, dok klub u ovom trenutku nije dao zvaničan komentar.

