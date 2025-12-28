Slušaj vest

Fudbalski klub Čelsi je pokrenuo istragu nakon što je flaša bačena ka klupi Aston Vile posle poraza londonskog kluba 1:2 u utakmici Premijer lige, preneli su danas britanski mediji.Meč je odigran u subotu na stadionu "Stamford Bridž".

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, otvorena plastična flaša bačena je prema klupi Aston Vile, koja je slavila pobedu, pri čemu su članovi stručnog štaba i igrači poprskani tečnošću za koju se čini da je bila voda, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Čelsi - Aston Vila Foto: Paul Terry / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Greenwood / imago sportfotodienst / Profimedia

Jedan član stručnog štaba gostujuće ekipe pokazao je ka delu tribine odakle je flaša doletela, a reč je o sektoru u kojem su se nalazili i navijači Čelsija i klupsko osoblje.

Za sada nije poznato ko je odgovoran za incident. Iz Čelsija je saopšteno da je istraga u toku, dok klub u ovom trenutku nije dao zvaničan komentar.

Kurir sport / Beta

