"NE OSEĆAM SE KAO DEO ESTRADE, OVO VOLIM KOD MUZIKE" Tamara Dragić bez dlake na jeziku o kolegama: Za mene je to strano! (VIDEO)

Od estrade možemo očekivati svakakve priče, ali Tamara Dragić važi za prizemnu osobu, koja možda i ne spada ovom turbulentnom džet setu.

Pevačica je gostovala u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, a prvo je izjavila kako je počela da se bavi muzikom, ali i da ne smatra sebe delom estrade:

- Od malih nogu bi deca trebalo da izgrade takmičarski duh, ali u zdravom okruženju. Kao mala sam išla na dosta muzičkih takmičenja, bavila sam se sportom, te sam naučila da moraš da se boriš za sebe, ali moraš da budeš fer igrač. Na javnoj sceni je retka fer igra, ja se ne osećam kao deo estrade, muzikom se bavim iz ljubavi. To mislim da dokazujem načinom kojim se bavim muzikom, biti deo estrade je za mene strano, nije u skladu sa mnom, volim da muziku izvodim, prvo moram ja da osetim pesmu, da bih mogla da je prenesem.

04:07 NE OSEĆAM SE KAO DEO ESTRADE, OVO VOLIM KOD MUZIKE Tamara Dragić bez dlake na jeziku o kolegama: Za mene je to strano!

Potom je ispričala priču kako je došla na ideju da sa Sofronijevićem presnimi pesmu Nede Ukraden:

- Ovu pesmu pevam na svim nastupima, uvek mi govore da otpevam onu moju od Nede. Mnogo puta se dešavalo da kolege ne umeju da me isprate, jer ova pesma nije baš česta, ali nema veze, meni je prosto melodija u ušima, mogu i akapelu. Ova pesma dira žene, ali i muškarce. Verovatno svako ima svoj momenat u životu na koji ga vrati ova pesma, pretpostavljam da je to, neka rana nezalečena. Mene generalno svaka pesma podseća na nešto, pa tako prizovem emociju, kao glumci kada iznose neki karatker, znate, muzika je emocija. Bez emocije, nema ništa.

Dragić je spomenula muzika i emociju, pa je odgonetnula kako se nosila kada je trebalo da peva u teškim trenucima:

- Jeste, evo najskorije je bilo par dana nakon što mi je nana preminula, morala sam da stanem na scenu i da pevam. Znate, uvek postoji mogućnost da se izvinite i otkažete nastup, ali tako uglavnom nećete vratiti to što ste izgubili. Prosto, život ide dalje, moraš prihvatiti da su sreća i tuga deo nas. Ako razmišljamo da je taj neko ko nam je otišao na lepom svetu, sigurno bi voleo da ja pevam, moja nana je uvek volela kada ja pevam. Svakako je bilo teško, smogla sam snagu za nastup, a kada su me posle zvali na after parti, nisam imala snage za to.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:27 MUZIKA MI JE POSTALA DOSADNA, POČEĆU DA SNIMAM BLUZ Estrada šokirala: Vlada kriza pesama, NAJBOLJE MI PROLAZE OBRADE