DEVOJKU NAŠEG PEVAČA PREGAZIO PIJANI KOŠARKAŠ: Na mestu ostala mrtva, nikad se nije oporavio! Evo kojim BIZNISOM se danas bavi

Neven Živančević, pevač grupe "In Vivo" doživeo je tragediju kada mu je devojka poginula nakon koje se povukao sa javne scene.

Devojku Nevena Živančevića "In Viva" je 3. novembra 2012. godine, na uglu Francuske i Ulice cara Dušana, u Beogradu, automobilom usmrtio košarkaš Kimani Frend sa Jamajke.

- Onog jutra kad mi je otac s očima punih suza rekao da si sinoć poginula, tog trenutka je sve u meni stalo... Tog jutra sam i ja poginuo... Princezo mog života, tebe nema... Sve sam mogao da pomislim, i da ćeš možda jednog dana otići, da ćemo se posvađati oko gluposti, sve... ali, da će te neko ubiti i da ću ostati bez tebe preko noći, to nisam mogao. Pre tri dana sam ti rekao ono što sam i mnogo puta, a to je da želim da ostarim s tobom. Ušao sam u naš stan, ljubavi, dozivao sam te, vrištao sam, plakao... Bacio sam se na krevet mirišući tvoje stvari. I šta sad? Retki znaju koliko smo se voleli, a još ređi će to nekad i doživeti, jer znam da je ovo bila najveća ljubav ovog veka! Polovina moga tela je tvoja, polovina moga srca je tvoje, živimo i dalje zajedno, nema kraja. Ljubim te, snu moj - napisao je tada Neven na društvenim mrežama.

Tog dana kada se desila nesreća, Neven je bio na turneji u Beču.

Posle tragedije Neven se retko pojavljivao u javnosti. Međutim, nakon izvesnog vremena dana, kada je smogao snage, grupa "In Vivo" objavila je pesmu "Život unazad", koju je Neven napisao i u potpunosti posvetio Neveni.

- A ja živeo bih sad, ovaj život unazad, više te ljubio, bolje te čuvao. A ja živeo bih sad, ovo malo godina, sa tobom unazad, zauvek unazad - deo je pesme posvećene tragično preminuloj Neveni.

Ima svoju ćevabdžinicu Nastavio je da se bavi muzikom, ali dosta slabije nego ranije. Dugo ga nije bilo u javnosti, sve do 2020. godine, kada se pojavio u filmu "Južni vetar". foto: Kurir Danas je posvećen i ugostiteljstvu. Otvorio ćevabdžinicu u beogradskom naselju Šumice, a koliko je marljiv i posvećen novom poslu, govori činjenica da, pored radnika, i on služi kao pripomoć, te bez problema ulazi u kuhinju i priprema hranu za mušterije.

kurir.rs/blic/preneo I.L.

Bonus video:

00:26 Sahrana Cipkinog muža