NJEGA SIGURNO OVDE NISTE OČEKIVALI! Pevač nije mogao da odoli pozivu, ostvario svoj san! U JUŽNOM VETRU ima OKRŠAJ s Marašom!

Član domaće popularne grupe "In Vivo", Neven Živančević, oprobao se u glumi i to ni manje ni više nego u mega popularnoj seriji "Južni vetar".

Nedavno je paparaco Kurira uslikala pevača u njegovom fast fudu u kasnim satima kako sedi za pultom, a gosti koji često svraćaju u lokal po hranu rekli su nam da Nevena često tamo viđaju i da ponekad radi sa svojim radnicima.

Međutim, iako je pevač trenutno manje posvećen mikrofonu i pevanju, jer se bavi svojim privatnim biznisom, on je sada dobio priliku da ostvari svoju želju iz detinjstva da se oproba u glumi, a kako on kaže do uloge je došao potpuno neočekivano.

- Našli smo se Igor Maljukanović i ja sa rediteljem Milošem Avramovićem da pričamo u vezi sa nekim našim pesmama, koje mogu da uđu u film i seriju. Na kraju sastanka Igor je rekao Milošu: "Hej, Nevena moraš da ubaciš u film, on je rođen za to". I tako se Igor, po koji zna put, pokazao kao najbolji prijatelj i kum, a Avramović kao veliki šmeker, što mu je verovao na reč - rekao je Neven Živančević jednom prilikom za "IDJTV".

Neven je priznao da mu je čast što je debitovao baš u ovom ostvarenju.

- Velika želja mi je bila da se oprobam kao glumac, jer stvarno volim glumu. Presrećan sam što se to desilo baš u "Južnom vetru" - istakao je pevač.

Kako glavnu ulogu Maraša u "Južnom vetru" igra Miloš Biković, Neven je imao priliku da sarađuje sa njim. Očekivano, imao je samo reči hvale za njega i istako je da mu je mnogo pomogao u ključnom trenutku.

- Bilo je sjajno. Ekipa je ogromna, organizatori, asistenti... Vodi se računa o svemu. Jedna potpuno opuštena atmosfera. Svi su imali strpljenja i razumevanja, a Biković mi je mnogo pomogao da se opustim i sa nekoliko saveta učinio da iznesem tu kratku ulogu ubedljivo - objasnio je Neven i progovorio o tome da li bilo stvari koje ne bi pristao da odglumi.

- Volim izazove i šta god da mi je Avramović dodelio kao ulogu, prihvatio bih - zaključio je on.

Nakon što je saradnja uspešno prošla, Živančević je objavio svoju scenu na društvenoj mreži Instagram uz opis:

- Hvala Milošu Avramoviću na prilici da delim kadar sa Marašem u seriji koja će obeležiti mnoge generacije. Hvala Bikoviću što si učinio da se osećam kao da ovo radim ceo život - napisao je pevač.

