KO JE GLUMICA KOJA JE OKRENULA LEĐA MARAŠU U JUŽNOM VETRU: Rasla je NA SELU, a detinjstvo joj nije bilo NIMALO LAKO

Glumica Anđelika Simić proslavla se tumačenjem lika Jelice u popularnoj seriji "Južni vetar: Na granici" i mnogi su se zapitali ko je ona u privatnom životu.

Ona je u seriji "okrenula leđa" Marašu (kog glumi Miloš Biković) i tada je šarmirala Džona Bredlija (kog glumi Erik Roberts) i Vorena (kog glumi Vilijam Boldvina) na jednom sastanku.

Sofija Maraš, koju glumi Jovana Stojiljković, se tada obračunala sa Jelicom, i to zbog supruga Petra Maraša, a nakon završetka epizode je Srbija poludela za njom.

Anđelika Simić važi za jednu od najangažovanijih pozorišnih glumica. Teško je i nabrojati sve predstave u kojima je igrala, a za neke uloge je dobila i nagrade. Široj javnosti postala je poznata po serijama „Premijer“, „Zaustavi vreme“ i „Pozorište u kući“.

Rođena je u Velikim Crljenima, selu kod Lazarevca. Tamo je završila osnovnu školu, a srednju u Lazarevcu. Imala je divno detinjstvo. Letnje i zimske raspuste najviše je volela da provodi kod bake i deke u Drveniku pored Raške. Kod njih je, potpuno slobodna, jurila njivama, šumama, igrala se pored srednjovekovne crkve Pavlica na obližnjem brdu. Kako navodi prva i neostvarena želja joj je bila bavljenje baletom i plesom.

"Ozbiljno sam želela da se bavim time. Ne znam da li sam više patila ja ili moji roditelji što nisu mogli to da mi pruže. Radili su i nisu bili u prilici da me voze stalno do baletske škole, koja je tada postojala samo u Beogradu", priseća se talentovana glumica. Kao mala, bila je jako kreativna i učestvovala je u raznim seoskim radionicama.

Režirala je još od četvrte godine. U pozorišnoj trupi su, pored nje, bili njen brat Aleksandar i sestra od tetke Staša. Dramatizovali su viceve, smešne priče, pevali, pravili mjuzikle, a zatim okupljali čitavo selo da ih gleda. Kreirala je Anđelika i kostime, a predstava nije smela da prođe ni bez scenske šminke. Obožavala je da izvodi predstave pod otvorenim nebom pa se tom prilikom i pojavilo interesovanje za glumu.

"Ljudi s njive svrate da popiju čašu vode s bunara moje nane, koja je odlična, planinska. Uzmu onda šećer i vodu, kafu, a mi im, onako, pod vedrim nebom izvedemo predstavu. Smejali su se od srca, aplaudirali. Odatle potiče moje interesovanje za glumu. Niko u porodici nije iz sveta umetnosti" , priča Anđelika.

