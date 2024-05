ŽENA NIKOLE LAKIĆA POBESNELA NAKON SAZNANJA DA JE PRISAN SA CIMERKOM! Javno zapretila: Videćemo ko će da ga...

Žena aktuelnog rijaliti učenika Nikole Lakića, Aleksandra Coka Lakić, prokomentarisala je učešće njenog muža u "Eliti" i njegov blizak odnos sa cimerkom Lejdi Di.

Kako je Coka kratko istakla, svako odgovara za svoje postupke.

- Videćemo ko će da se čeka na kraju i ko će da pričeka. Ja nikoga ne držim na povocu niti mene može iko da drži, zrele smo osobe, svako odgovara za svoje postupke - rekla je Coka za "Pink.rs".

"Nisam doneo odluku da budem veran"

Inače, učesnik "Elite" Nikola Lakić, koji se proslavio učešćem u "Parovima", gde je i upoznao svoju sadašnju suprugu, u rijaliti "Elita" je ušao sam.

Nedavno su isplivale šokantne informacije o njegovom odnosu sa Anom Ćurčić, a on je tada progovorio kako je osvojio ženu i kako već dugo izdržava da u rijalitiju koji traje mesecima, ostane veran.

- Ja sam nju osvojio na šarm! Proradio je neki fluid od pogleda upućenog njenog ka meni i mojeg ka njoj. Što bi današnji klinci rekli, osvojio sam je ''na foru''. Što se tiče vernosti, tu se ne donosi odluka... ja nikakvu odluku nisam doneo pa da sam zato veran, dodao je on.

- Jesu finansije danas jako bitne, ali to nije sve u životu. Nikome nisam stavio ultimatum, niti sam ja nekome postavio ultimatum. Sve dolazi iz duše i dok god bude te duše to će tako ostati, zaključio je Nikola Lakić u emisiji Magazin in.

