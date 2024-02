"NISAM DONEO ODLUKU DA BUDEM VERAN" Pričalo se da je bio INTIMAN sa Anom Ćurčić i da je varao ženu, a sad progovorio o Coki

Učesnik "Elite" Nikola Lakić, koji se proslavio učešćem u "Parovima", gde je i upoznao svoju sadašnju suprugu, u rijaliti "Elita" je ušao sam.

Nedavno su isplivale šokantne informacije o njegovom odnosu sa Anom Ćurčić, a on je sada progovorio kako je osvojio ženu Aleksandru Coku i kako već dugo izdržava da u rijalitiju koji traje mesecima ostane veran.

foto: Printscreen/Happy

- Ja sam nju osvojio na šarm! Proradio je neki fluid od pogleda upućenog njenog ka meni i mojeg ka njoj. Što bi današnji klinci rekli, osvojio sam je ''na foru''. Što se tiče vernosti, tu se ne donosi odluka... ja nikakvu odluku nisam doneo pa da sam zato veran, dodao je on.

- Jesu finansije danas jako bitne, ali to nije sve u životu. Nikome nisam stavio ultimatum, niti sam ja nekome postavio ultimatum. Sve dolazi iz duše i dok god bude te duše to će tako ostati, zaključio je Nikola Lakić u emisiji Magazin in.

Podsetimo, nakon priča da je Nikola Lakić bio intiman sa Anom Ćurčić, on se plašio da će ga supruga, sa kojom ima dete, ostaviti. Tim povodom se njegova supruga oglasila za domaće medije i dala svoj sud o celoj situaciji.

- Zavisi kako i iz čije perspektive se gleda, ako gledam sa strane ljudi koji veruju njemu i podržavaju njega onda ne, ako je iz ugla ljudi koji misle da je istina sve to što se nagađa i sumnja onda je apsolutno pogubljen i kontradiktoran i ne zna šta priča, a ako je iz mog ugla mislim da je za celu svoju rijaliti karijeru pribraniji nego ikad i da odlično zna šta, kada, kako i koliko priča. Postoji jedna pametna izreka koja kaže: Sve istine su lako shvatljive nakon što budu otkrivene; ključ je u tome da ih treba otkriti - rekla je Coka.

kurir.rs/blic/Preuzeo I.L.

