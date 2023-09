OVA PLAVA BOMBA SA VRELIM TELOM JE ŽENA NIKOLE LAKIĆA! Pune unse, velike grudi i perfektno lice, samo je POGLEDAJTE!

Bivši rijaliti učesnik "Parova", Nikola Lakić, vratio se na velika vrata u rijaliti "Zadruga 7 - Elita".

On je još pre samom ulaska priznao da će ukoliko mu se desi da se zaljubi u "Eliti" prevariti svoju suprugu Aleksandru Coku i šokira, a sa njom inače ima dete.

Naime, malo ko zna da je Nikolina supruga Aleksandra ostala trudna sa njim još dok je boravila u rijalitiju "Parovi" 2018. godine.

Ona je tada u rijalitiju uradila test za trudnoću i on je pokazao da je u blagoslovenom stanju i da se nalazi u drugom mesecu.

- Želim da se zahvalim klinici, tek sam od danas svesna ove situacije. Trudna sam 2 meseca, 31. jula ili 2. avgusta je termin za porođaj. Nikola non stop plače, ne mogu više da ga gledam - rekla je tada Coka.

- Voleo bih da sam išao danas sa njom, ali nadam se da ću na sledeću kontrolu ići. Jako sam emotivan i samo cmizdrim - rekao je tada otac deteta Nikola Lakić.

Podsetimo, Nikola Lakić je nedavno tokom dnevne emisije ''Pitanja gledalaca'' brutalno opleo po Ani Ćurčić, koja tvrdi da nikada nije imala poroke i da se nije kockala, za razliku od Zvezdana Slavnića.

- Ona je uvek sama sedela sa ruletom u kazinu. Ja sam tamo dolazio često, uvek kad sam dolazio tamo ugledao sam nju. Moje druženje s njom je bilo prisno, prosto nas je taj prostor zbližio. Ta torta famozna i to da ona ne igra rulet, a da igra druga strana, to mi je katastrofa. Ana je rulet igrala jako. Nadovezaću se na Janjuševu konstataciju da kuma nije znala za to. Ona je lagala da je u šopingu i ni njeni bliski nisu znali da je u kazinu. Upoznao sam njenu decu, ja nisam znao da li ima nekog partnera ni da li je prisutan. Njena deca su bili tinejdžeri tada, to je bilo pre 7, 8 godina - poručio je Nikola.

