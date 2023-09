TAJNA VEZA CVETA! Afrika prva čestitala Milutinovu srebrnu medalju, Evo šta joj je sportista poručio

Sandra Afrika je među prvima čestitala Nikoli Milutinovu osvojeno drugo mesto na Svetskom prvenstvu u košarci. Kako Kurir saznaje, pevačica je košarkašu bila podrška i vetar u leđa, iako je na sve načine pokušavala da demantuje da su u šemi od letos.

foto: Printscreen, Petar Aleksić

Prema rečima našeg izvora, ona je pomno pratila finale i oduševila se kako Nikola daje koševe. Sportista joj je, kako dolikuje, zahvalio na podršci, iako mu nije bilo pravo što je naša redakcija u nezgodnom trenutku saznala za njihovu tajnu vezu.

Preznojio se čovek kad je vido poruku foto: Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Inače, Kurir je imao uvid u njihovu prepisku na društvenoj mreži Vocap. Iz nje se jasno videlo da su u tajnoj šemi i da je košarkaš slobodno muva. Konkretno, u jednoj poruci joj zamera što se za njega nije snimila posle nastupa, a u drugoj mu Sandra govori kako se on iscimao da dođe do nje i kako je sad red na nju da uzvrati, na šta je on odmah predlažio da se ona iscima do Atine. Na to je ona odgovorila, citiramo: "Doći ću gde god budeš bio."

Sandra Afrika i Mile Kitić foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

Međutim, ono što dalje saznajemo jeste da je problem nastao nakon što je Kurir raskrinkao i poremetio njihove planove, pa je pevačica brže-bolje morala da se oglasi na mrežama i reaguje u svom stilu.Košarkašu više od toga smeta to što je pevačica imala aferu sa Miletom Kitićem.

foto: Promo

Kurir.rs

09:13 U KREVETU NE DA NISAM LOŠA, NEGO SAM PETICA Sandra Afrika raspalila maštu muškaraca: Kao Šeron Stoun sam u NISKIM STRASTIMA