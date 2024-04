OVAJ PEVAČ JE BIO U KANDŽAMA POROKA! Viki Miljković ga izvukla iz KRUGA PAKLA, a on sve šokirao detaljima: Sada mi se suše usta...

Stefan Kosmajac je popularnost stakao učešćem u „Zvezdama Granda“, ali je umesto njegovog talenta fokus bio na skandalima koji su ga pratili. Međutim, pevač je svoj život doveo u normalu, smršao je 48 kilograma, a ove godine postao je i otac.

O razlozima zbog kojih je promenio svoj život govorio je za medije.

-Smršao sam jer sam imao problema sa kičmom. Jednostavno, posao pevača zahteva da čovek ima stav, a stav sa 120 kilograma ne može da se ima jer stomak vuče napred i onda boli kičma. Jedva sam izdržavao i odlučio da skinem 48 kila i sad nemam nikakav problem ni sa kičmom, ni sa čim. Super mi je, držim se sad ovoga – započeo je priču i nastavio:

-Malo sam počeo da treniram. Ustajem ranom zorom, spremim sebi kaficu i možda ručak i tako započnem dan. Više ne izlazim, legnem rano, ustanem rano.

foto: Printscreen

Promena životnih navika nije išla tako glatko, kao ni skidanje kilograma, ali je uz pomoć najdražih, kao i mentorke Viki Miljković i njenog supruga Tašketa uspeo da savlada sve.

-To je bilo mnogo teško, godinu dana nisam pojeo ništa slatko. Sad jedem svako veče (smeh) – istakao je Kosmajac.

Budući da trenira, otkrio je i da li mu je u planu da skine još kilograma ili da bilduje mišiće.

–Ne, samo da održim formu, da mogu sebi da priuštim da pojedem šta želim ali da to potrošim. Ne da se pumpam, sebe ne vidim tako – rekao je Stefan i progovorio o svom najvećem poroku -alkoholu koji je uspeo da pobedi zahvaljujući mentorki.

foto: Printscreen Grand News

-To je postala stalna priča – problem sa alkoholom. Nisam imao veliki problem, jednostavno imao sam problem da pijem i da radim, nisam mogao da funkcinonišem i samo sam prestao da pijem. Bile su svakakve priče i vesti, ali to su gluposti. Jesam imao udes sa autom, ali ne svojom krivicom i ne krivicom alkohola. U nekom trenutku sam jednostavno napravio presek, više ne pijem, u Grand produkciji sam. Taške mi je rekao da nikad nije probao alkohol i ako jedan takav uspešan čovek može da kaže da ne zna kakav je ukus piva, što bih ja pio, ko je tu lud? Uz Viki i Tašketa sam sve to iskorenio, poslušao sam njihove savete – ispričao je Kosmajac za Grand.

foto: Petar Aleksić

Kako je zbog svog načina života često bio u središtu raznih skandala, ne krije da su ga negativni komentari i te kako pogađali. A danas na svaku osudu i negativan komentar gleda drugačije.

-U početku su me jako pogađali svi ti komentrari i vas bi ako znate da nešto nije tako kako pišu. Posle sam se pomirio sa tim, jer znam da svako može da napiše šta hoće. Mogu da napišu da sam lopov, ali ja znam da nisam i neću da se opterećujem, tako i oko problema sa alkoholom. Prestao sam da pijem uz razgovor sa mentorkom Viki. Sad imam tremu, suše mi se usta- istakao je Stefan.

