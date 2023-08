SANDRA AFRIKA PRETUKLA MAJU MARINKOVIĆ? Dohvatila je na JAHTI, počupala joj NADOGRADNJU pa tek nastao HAOS zbog NJEGA! DETALJI

Sandra Afrika navodno je pretukla Maju Marinković u Crnoj Gori! Kako prenose mediji, Sandra Afrika je pre nedelju dana navodno pretukla Maju Marinković na svojoj jahti. Maja je jako loše prošla jer joj je Sandra navodno počupala i nadogradnju i zajedno sa njom je gurnula u more. Srećom da je jahta bila usidrena blizu obale pa se Marinkovićeva navodno vrlo lako spasila iz situacije u kojoj se zatekla.

Sve se dogodilo nakon velikog medijskog buma - priče da je bivši dečko Sandre Afrike, sadašnji menadžer, Mikiša u vezi sa Majom. Ne bi to ništa bilo čudno da Maja nije kačila fotografije sa njene jahte i objavljivala ih u javnosti, ali i provocirala Sandru.

Kako su izvestili mediji, Maja se našla i na jednom njenom nastupu, nakon kojeg je Sandra prišla do separea i napravila incident. Tada je Maja ostala u separeu, a Sandra je otišla da se raspravi sa svojim bivšim dečkom.

Inače Mikiša je video koliko ima sati pa je zamolio Maju da pokuša da plasira u medije priču kako ima novog dečka. Maja se odlučila za Desingericu. Međutim, kako je on oženjen i ima dete u tu priču niko nije poverovao. I Sandra je to shvatila pa je bila u fazonu ona će mene da pravi budalom, pa to neće moći, ja sam takve jela za doručak i posle ispljuvala.

- Sandra je sačekala da dobije info kada se Maja ukrca na jahtu. Čim je to čula, spakovala se i odmah se uputila do plaže a onda je završila to što je imala. Šta treba da vam pričam kada sve znate. Pa Maja je plakala i nije joj bilo dobro. Vi ne znate kako izgleda kada Sandra poludi. Ona će da da život i poslednji dinar ako je neko super sa njom, ali ako je neko pravi budalom, e taj neće dobro da prođe. To je njen temperament - prepričava izvor

