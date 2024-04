EDITA IZNELA SKANDALOZNE OPTUŽBE NA RAČUN KARLEUŠE: Mama Jeco, spavala si mi sa dečkom!

Na crnoj listi Jelene Karleuše od prošle godine se našla i Edita Aradinović, nakon što je rekla da joj se ne dopadaju njeni novi albumi, iako je prisustvovala promociji istih.

Karleuša je tada istakla da je "razočarana", a nešto malo kasnije u javnost je isplivala i njhova privatna prepiska. Tu nije bio kraj iznenađenjima, te su tako njih dve nastavile s prepucavanjem.

foto: Damir Dervišagić

Međutim, nakon toga su se strasti između nekadašnjih dobrih koleginica stišale, ali na kratko. Edita je sada šokirala javnost kada je iznela skandaloznde optužbe na račun JK.

foto: Printscreen Instagram

- Pomešala si, džukačko ponašanje je to što si mi spavala s dečkom jer tvoj album nije "my cup of tea". A o njemu tek da ne govorim. To je džukačko ponašanje mama Jeco, ali i dalje te gotivim jer nisi ti kriva što si takva... Idete jedno uz drugo, majke mi - napisala je Edita.

Podsetimo, mlada pevačica se pre par meseci pokajala zbog reči koje je izjavila na račun JK, te joj se tada javno obratila i obrazložila zbog čega se na takav način ponela prema njoj:

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Iskreno, jezičara sam. Ja sam samo rekla iskreno "not my cup of tea" u smislu da obožavam njene stare pesme i pevala sam ih do skoro. Onda se desio taj bezveze postupak, ja nemam problem sa egom do te mere. Neka ostane na ovome, svakako joj želim sve najbolje - izjavila je Edita na jednoj crnogorskoj televiziji.

Bonus video:

00:23 Jelena Karleuša u Šoping Molu