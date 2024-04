PEVAČICA POSETILA MANASTIR, PA DOŽIVELA TEŠKU SAOBRAĆAJKU! Sara progovorila o detaljima udesa, a evo šta je uradila PRE NEZGODE

Pevačica Sara Reljić nedavno je imala tešku saobraćajnu nesreću, a sada je progovorila o posledicama udesa.

Sara je prilikom saobaćajne nezgode zadobila povrede i modrice, automobil je skroz uništen, a kako kaže uverena je da je čudo što je preživela.

foto: Printscreen/Instagram

-Hvala Bogu, sve je okej. Prvo nismo bili baš okej, naravno ugruvali smo se, tu su bile i modrice, a ja zakazala snimanje spota. Sakrivala sam sa nakitom, sa perjem, nema čime nismo sakrivali te modrice. Bilo je i glavobolje, povređena ruka, sada je sve dobro hvala Bogu. Nov auto je morao da se kupi, tako da je to bio malo nepredviđeni trošak, s obzirom na to da sam mnogo para dala na album i nisam očekivala. Ali, moram da kažem, pre toga sam bila u manastiru Gračanica, zapalila sveću za žive i ja ostadoh živa, usred saobraćajne nesreće. Tako da, to je nešto što stalno vraćam u glavi i kažem „Hvala Bogu što me je sačuvao“ -ispričala je Sara za "Grand".

"Na nastupu su mi ispale grudi"

Podsetimo, Sara je nedavno progovorila o blamu koji je doživela kada su joj na nastupu ispale grudi što je primetio jedan momak iz publike.

foto: Printscreen Pink

- Pevam ja i lik iz publike mi pokazuje na grudi. Ja mu kažem: "Sram te bilo", on nastavlja, ja mu na mikrofon viknem: "Jesi realan, sram te bilo!". On meni prilazi i kaže: "Ispala ti si*a". On je čovek meni hteo da pomogne, a ja sam pola sata pevala tako sa tom ispadnutom... atrakcijom, ali Bože moj. Hvala Bogu niije bilo nikog da snimi. Ne znam kako se to desilo - ispričala je Sara u emisiji "Amidži šou".

kurir.rs/grand