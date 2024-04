DULJAJ UTUČEN NAKON NOVOG PORAZA: Trener Partizana o GREŠKAMA ODBRANE, krvi, karakteru...

Fudbaleri Partizana su poraženi od TSC-a na domaćem terenu u Humskoj rezultatom 2:1, a trener crno-belihIgor Duljaj je svestan da su greške odbrane odlučile pobednika.

- Nisu to sitne greške, to su velike greške, utakmica je bila poprilično mirna, oni su kontrolisali loptu pozadi, tražili su međuprostoru gde će gurnuti loptu. Naivni smo primili golove, to se ponavlja iz utakmice u utakmicu, koliko god da treniramo, ponavljamo, da li je psihološki nekim igračima da izguraju ovo, ali neću dozovliti da padnu, da odemo dole. Ima da istrajemo, da se borimo i vratićemo se kako znamo i umemo. U četvrtak je važna utakmica, bez obzira na sve što je bilo negativno, neću dati da iko poklekne.

Nastavio je Duljaj o partijama svojih defanzivaca:

- Uvek je najlakše reći da je neko kriv, uvek to naravno treba krenuti od mene, ali u nekim situacijama ipak, kad je nešto logično, ako vidiš igrača, moraš da napadneš loptu, da ne dozovliš da centrira, nije prvi put. Mnogo smo trenirali, radili, da li je do psihe, do pritiska, očigledno je veliki pritisak na njima. Nema predaje, moramo da se dignemo kako znamo i umemo, neću dozvoliti da ekipa padne.

Istakao je i da će sada pritisak biti još veći.

- Još veći pritisak što navijača, što medija, to je naš život, ko ne funkcioniše pod pritiskom, niti je za ovaj posao, bolje je da promeni profesiju, izguraćemo mi ovo kako znamo i umemo.

Nije želeo trener Duljaj da kaže da je umor krivac.

- Igrate kod kuće, taj umor ne priznajem, naravno, u trenucima postoji, ali imamo veliki ulog, morate i kad je teško sami sebe da naterate da budete još agresivniji, da idete preko svog limita, jer je ulog ogroman što se tiče nas, rekao sam, veliki motiv je kvalifikacije za Ligu šampiona, koji motiv treba veći, atmosfera je spasla, nije bilo toliko ljudi. Nema predaje i izborićemo se na pošten način.

O meču sa Vojvodinom.

- Odlično igraju, imaju dosta kvalitetnih igrača u napadu, mi smo sada ranjivi, svi su osetili krv, ali... Nema predaje, idemo dalje, važno je da se momci glave vrate što pre.

