Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine suočavala se sa velikim problemima pred start Eurobasketa 2025, ali su naše komšije i pored toga ostavile dobar utisak.

Borili su se Bosanci koliko su mogli, završili su učešće u osmini finala porazom od Poljske, a selektor Adis Bećiragić po završetku Evropskog prvenstva stao je pred kamere televizije "Hajat" i imao emotivno izlaganje.

Žestoko je opleo po svim igračima o čemu smo već pisali i možete više pronaći na linku ispod, a doživeo je i emotivni slom, te zaplakao zbog svoje majke.

- Čitav život sam nosio u sebi krivicu što nisam bio dobar sin. Razumete? Mi muškarci ne znamo da pokažemo emocije. Ni prema kome, pa ni prema roditeljima. Ali samo mi znamo šta nosimo u svojim srcima. Ja sam je zakopao sa krivicom što nikada nisam bio sa njom i sa roditeljima. Sa ocem je bilo nekako lakše, muškaraca sa muškarcem, nego sa majkom. Uvek je bilo... Nije nikad niko bio preči, nego se to dešava kad si mlad pa sve furaš negde, nikad stići, a ni na šta ne stigneš - rekao je Adis Bećiragić.

Otkrio je i šta je rekao svojim igračima.

- Roditeli su kada ostariš najvažnije osobe. Ja sam to na prvom sastanku rekao. Imate sad pare, devojke vas jure, imate sve, ali nemojte da zaboravljate roditelje - dodao je on.

Pominjao je i ranije majku selektor koji ima i drugo ime Aziz Bekir i istakao je da zbog toga što je uradio 2022. godine niko ne može da mu prigovori i da sumnja u njegov patriotizam.

- Kad zakopaš svoju majku koja ti je najvažnija osoba na svetu i za 20 sati izađeš na teren na Evropskom prvenstvu i ne pokažeš nimalo težine koju nosiš u svom srcu, nego vodiš svoju reprezentaciju. Zato svi ovi klošari, papci, bednici, primitivci, koji nikad nisu bili ni dva posto u poziciji u kojoj sam ja, mogao bih im reći da sam pravo rahat - zaključio je Adis Bećiragić.

