ZBOG BOLESTI SE PREPOLOVIO NA EUROBASKETU, SMRŠAO JE SEDAM KILOGRAMA! Lekari ostali u šoku! Čuveni trener ponovo hospitalizovan, ovo su najnoviji detalji!
Dok je Nemačka slavila zlatnu medalju na Eurobasketu, selektor Aleks Mumbru vodio je svoju bitku sa sopstvenim zdravljem.
Prema pisanju Mundo Deportiva, Mumbru je odmah nakon završetka prvenstva podvrgnut lekarskom pregledu, nakon čega je doneta odluka da bude hitno hospitalizovan zbog operacije uklanjanja žučne kese.
Lekari su ga zadržali u bolnici, gde će ostati najmanje dve nedelje kako bi se njegovo stanje pažljivo pratilo.
Zdravstveni radnici su navodno ostali zatečeni činjenicom da je Mumbru uspeo da izdrži završnicu šampionata u takvom fizičkom stanju uprkos jakim bolovima i iscrpljenosti, ostao je uz tim do samog kraja. Tokom turnira izgubio je čak sedam kilograma.
"U poslednjim danima shvatio sam da fizički nisam spreman da vodim ekipu tokom utakmica. Zato sam odlučio da promenimo raspodelu uloga i da Alan preuzme odgovornost da bude prvi trener u mečevima“, objasnio je Mumbru.