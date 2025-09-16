Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala Eurobasketa 2025 od Finske i ovo se može i mora smatrati neuspehom.

"Orlovi" su podbacili, Svetislav Pešić neslavno će otići sa pozicije selektora, a prvi čovek KSS, Nebojša Čović, gostovao je na "TV Una" i govorio o mnogim aktuelnim košarkaškim temama.

Prvo se dotakao Pešićevog naslednika na klupi Srbije.

- Nisam pesimista, imamo potencijal školovanih igrača, nešto smo i izgubili jer je naš košarkaški sistem bio ruiniran, koliko će se sanirati – to ćemo videti. Ne mogu da kažem ime i prezime novog trenera, počeli smo da radimo na tome, imamo potencijalne kandidate, ali ih nismo kontaktirali. Molim za strpljenje, relativno brzo ćemo imati trenera, jer taj selektor mora da definiše barem 30 potencijalnih igrača za kvalifikacije za SP. Podsećam, da nećemo imati u tim kvalifikacijama NBA igrače, pitanje je i koje ćemo iz Evrolige imati i ko će ih pustiti. Izaći ćemo vrlo brzo sa važnim informacijama - rekao je on, pa se osvrnuo na Eurobasket, te istakao kako Pešić nije podneo ostavku, već da će mu ugovor sam isteći:

- Očigledno se nalazimo u nekom periodu kad nam ne ide, ali to je sport. Što se tiče ostavki, nema ih, Pešić nije podneo ostavku, njemu se ugovor zaključuje sa 30. septembrom, kao što je i rečeno. Prošle godine kada smo razgovarali i kada je bio opšti zahtev javnosti i igrača da Pešić nastavi svoj posao, to smo i uradili i potpisali ugovor na godinu dana. On je na raspolaganju i pomoćiće u svemu što nas čeka. U Košarkaškom savezu Srbije pravimo detaljan plan i analizu za naredne korake, već u novembru nas čeka prvi prozor za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, u grupi smo sa BiH, Turskom i Švajcarskom, a kao što smo videli na ovom prvenstvu niko nikoga više ne može da podceni, svi rade i treniraju.

Za kraj je dodao i sledeće:

- Iza nas je prvenstvo koje je bilo neuspešno, navikli smo javnost da smo stalno među prvima i desilo se šta se desilo. Reč debakl u sportu je pogrešna reč, nju primenjuju neki koji nikada nisu obukli neki sportski šorts. Sport je takav da pre podne budete najbolji, a da popodne više ne budete dobri. Nije bilo nikakvih svađa među igračima, svi su radili svoj posao, ostaje da treneri daju analizu zašto je došlo do preloma u glavnim trenucima utakmice. Neka oni to objasne, a ja bih zamolio javnost da poštuje i igrače i trenere, Pešić nije zaboravio košarku i treba poštovati sve šta je uradio za košarku - zaključio je Čović.

Kurir sport / TV Una

