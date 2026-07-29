- VELIKI PROBLEMI U EVROPI ZBOG VODOSTAJA DUNAVA: Mađarska isključuje sa mreže nuklearnu elektranu Pakš
- NEMA VIŠE DILEME, LUKA OBJAVIO DA LI ĆE VERITI ANITU! Nakon informacija koje je saznao u spoljnom svetu pala odluka
- Šta se dešava u našem telu ako svaki dan jedemo lubenicu? Najnovije istraživanje konačno je dalo odgovor
- POVRATAK POKAJNIKA: Mančini priznao veliku grešku i zatražio oproštaj od Italije
- "NEDOSTATAK POLITIKE I MRŽNJA NISU DOVOLJNI ZA POBEDU": Marjanović o glasanju o Vladi, dijalogu i kampanji opozicije: "Bila je to politička predstava"
- Sara je samohrana majka u dugovima do guše: Od zapuštene garaže napravila dom, evo koliko je sve koštalo
- UZBUNA U ŠPANIJI: Nekontrolisani ulazak više hiljada migranata iz Maroka, Seuta traži da Madrid proglasi vanredno stanje i pošalje vojsku (VIDEO)
- Vežbanje nije toliko efikasno za artrozu kuka? Veliko istraživanje donosi iznenađujuće rezultate
- Vidite crveno svetlo na iPhone-u: Šta se zaista krije iza neobičnog treperenja