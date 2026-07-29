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MMA

BEOGRAD GORI PRED UFC SPEKTAKL! Rakić, Janičić i Medić oduševili masu, UFC groznica trese prestonicu!

Medić
MMA
MMA

POLJUBAC KOJI JE ZAPALIO BEOGRAD! Fatalna Mađarica šokirala rivalku pred borbu za titulu, usledilo brutalno unošenje u lice, a onda... (VIDEO)

MMA
MMA
MMA

KO JE DEJNA VAJT? Najmoćniji čovek svetskog sporta: Ko mu se suprotstavi- ELIMINISAN JE! Napravio 23 milijarde dolara za 4 godine! Neverovatna priča

Dejna Vajt
MMA
MMA

BRUTALNA PRETNJA JANIČIĆU! Francuz stigao u Beograd i odmah udario na Miloša: Došao sam da ga razbijem! (VIDEO)

Noa Goanja
MMA
MMA

SRPSKI MMA BORCI POSETILI KK CRVENA ZVEZDA PRED SPEKTAKL U ARENI! Jedan košarkaš crveno-belih je bio posebno raspoložen, pogledajte ove fotke pred LUDNICU!

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MMA
MMA

JANIČIĆ PONIZIO BOJKOVIĆA! Uništavanje kakvo se ne pamti: Za mog napaćenog brata...

Miloš Janičić.png
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Planeta
Planeta

VELIKI PROBLEMI U EVROPI ZBOG VODOSTAJA DUNAVA: Mađarska isključuje sa mreže nuklearnu elektranu Pakš

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Stars
Stars

NEMA VIŠE DILEME, LUKA OBJAVIO DA LI ĆE VERITI ANITU! Nakon informacija koje je saznao u spoljnom svetu pala odluka

Screenshot 2026-07-21 020437.png
Žena
Žena

Šta se dešava u našem telu ako svaki dan jedemo lubenicu? Najnovije istraživanje konačno je dalo odgovor

lubenica
Fudbal
Fudbal

POVRATAK POKAJNIKA: Mančini priznao veliku grešku i zatražio oproštaj od Italije

profimedia0616812719.jpg
Politika
Politika

"NEDOSTATAK POLITIKE I MRŽNJA NISU DOVOLJNI ZA POBEDU": Marjanović o glasanju o Vladi, dijalogu i kampanji opozicije: "Bila je to politička predstava"

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jako
jako

POZNATI NBA KOŠARKAŠ DOLAZI NA UFC SPEKTAKL U ARENU: U Beograd stiže i nekadašnji košarkaš Crvene zvezde

Nikola Jokić i Nikola Vučević
MMA
MMA

U ARENI ĆE "SEVATI" ŠAMARI, NAJBRUTALNIJI SPORT STIŽE U BEOGRAD! Pogledajte JEZIVE nokaute od kojih vam neće biti dobro! Evo šta je Power Slap, GLOBALNI HIT!

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MMA
MMA

POZNATI MMA BORAC DOBIO JEZIVE PRETNJE SMRĆU! Ljudi mu pišu da će UMRETI i da će ga UBITI - Oglasio se pred spektakl i šokirao svet!

Arman Carukjan i Den Huker
intervju
intervju

POSLE SPEKTAKLA 1. AVGUSTA U BEOGRADU, UFC ĆE REDOVNO DOLAZITI U SRBIJU: Aleksa Balašević otkriva šta za našu zemlju znači poseta Dejne Vajta

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MMA
MMA

SRBIJA DOBILA NOVOG UFC RATNIKA! Borislav Nikolić potpisao za najjaču organizaciju na svetu – debituje u Beogradu!

Borislav Nikolić
sportsmen
sportsmen

MOJ PROTIVNIK, NIJE MOJ NEPRIJATELJ: Duško Todorović pokazao kakvim vrednostima treba stremiti u MMA sportu

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na ivici
na ivici

ŽIVEO JE KAO BILJKA, RASTAJAO SE SA ŽIVOTOM, A SADA JE SPREMAN ZA POVRATAK U OKTAGON: Čudesni život Bena Askrena kojem se divi planeta

Ben Askren
Fudbal
Fudbal
Fudbal

POVRATAK POKAJNIKA: Mančini priznao veliku grešku i zatražio oproštaj od Italije

profimedia0616812719.jpg
Fudbal
Fudbal

BEZ GROBARA U NIŠU! Partizan dobio zabranu FSS zbog nereda navijača na Ubu

MACVA-PARTIZAN_07.JPG
Fudbal
Fudbal

NESTVARNE REČI TRENERA LARNA POSLE UTAKMICE NA MARAKANI: Postao sam navijač Zvezde, Stanković je gospodin, Arnautović klasa...

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Fudbal
Fudbal

PLAĆEN 20 MILIONA, PA POSLAT NA POZAJMICU U OLIMPIJAKOS! Veliko pojačanje za grčkog velikana

Gustavo Sa
Vic dana
Kako životinje idu na godišnji odmor?
- Lav ide sam
- Tigar sa ljubavnicom
- Majmun sa ženom!
MMA
MMA

HAOS POSLE EPSKOG MMA MEČA! KONOR MEKGREGOR SE OGLASIO I PODIGAO NEVIĐENU BURU! Želi da se poništi meč, ali to nije sve! Hoće da se svima VRATI NOVAC!

Konor Mekgregor
spektakl
spektakl

EKSKLUZIVNO! Najmoćniji čovek svetskog sporta dolazi u Srbiju! Luka Nikolić sve potvrdio: Biće u Areni

Luka Nikolić i Dejna Vajt
tander
tander

DUŠKO TODOROVIĆ IZNENADIO ODGOVORIMA: Dobio je set zanimljiv pitanja, a onda...

Duško Todorović
Ostali sportovi
Ostali sportovi

DEJNA VAJT POSLAO PORUKU SRBIJI: Prvi čovek UFC-a najavio spektakl u Beogradu! Ceo svet će gledati ka Areni! Ovo su detalji

ufc.jpg
intervju nedelje
intervju nedelje

NEĆU DA UVREDIM I PONIZIM RIVALA! NE VOLIM TO! RANIJE JE NAS MMA BORCE BIO GLAS DA SMO ULIČARI I KLOŠARI: Todorović govori o "treš-toku" i predrasudama

Duško Todorović (7)_1.JPG
intervju nedelje
intervju nedelje

PRED NAJVAŽNIJI MEČ U UFC, DUŠKA JE PREGAZIO AUTO U BEOGRADU! POVREDE SU BILE JEZIVE: Todorović je živi dokaz da u Srbiji nastaju šampioni

Duško Todorović (35)_1.JPG
MMA
MMA

"SAD ĆU JA TEBI DA POKAŽEM, BIĆE HAOS!" Rakić zapretio Poljaku pred UFC u Beogradu: Poslao mu snimak, usledila reakcija koju nije očekivao! (VIDEO)

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MMA
MMA

"GLAVA ĆE MI EKSPLODIRATI! UNIŠTEN SAM!" Bolna objava Konora Mekgregora sve ZABRINULA: Potonuo sam u mrak... Ovo je PAKAO!

Konor Mekgregor
MMA
MMA

KAKAV ŠOK ZA KONORA MEKGREGORA! Vratio se posle pet godina, pa DOBIO ŽESTOKE BATINE: Sudija prekinuo borbu nakon JEDNOG MINUTA! (VIDEO)

Konor Mekgregor
MMA
MMA

KAKAV SPEKTAKL! U ZAGREBU ĆEMO GLEDATI STRAŠAN MMA MEČ! Đani Barbir brani šampionski pojas, evo ko mu sada izlazi na crtu!

Đani Barbir
MMA
MMA

DUŠKO TODOROVIĆ I VLASTO ČEPO ZAJEDNO TRENIRALI: Dva srpska borca sparingovali pred spektakl u Areni!

Duško Todorović i Vlasto Čepo
MMA
MMA

SRBIN NAPADA TITULU U ZAGREBU! FNC objavio bombu, kakva poslastica za ljubitelje MMA sporta! Darko Stošić se bori, tu je i Miran Fabjan...

Darko Stošić
MMA
MMA

SADA JE I ZVANIČNO! MILOŠ JANIČIĆ DOBIO PROTIVNIKA ZA UFC U BEOGRADU: Evo kakva zverka čeka jednog od najboljih fajtera!

Miloš Janičić
MMA
MMA

MARKO BOJKOVIĆ IZJAVOM "ZAPALIO" SRBIJU! Oglasio se MMA borac!

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MMA
MMA

RUSKA ZVER ŽELI BORBU U BEOGRADU I NADA SE POZIVU UFC: Šara Metak je poslao jasnu poruku! Evo, koga hoće u oktagonu!

Šara Magomedov
MMA
MMA

KONAČNO! MILOŠ JANIČIĆ POTPISAO ZA UFC: Sprema se spektakl u Beogradu 1. avgusta

Miloš Janičić
MMA
MMA

IMA DA TE MASAKRIRAM! STAVIĆU SVOJA IRSKA MU... NA TVOJE ČELO: Velikan MMA u svom stilu najavio povratak u oktagon

Konor Mekgregor
MMA
MMA

TIGAR NE STAJE! Miloš Stojanović upisao 11. pobedu - aperkat odlučio meč u Inđiji! (VIDEO)

Snimak ekrana 2026-06-21 171501.jpg
MMA
MMA

DA LI JE OVO NAJBRUTALNIJA BORBA KOJU STE VIDELI?! Pogledajte neverovatnu makljažu boraca, navijači jedva čekaju revanš

Iman Alif
MMA
MMA

"MIŠEL OBAMA JE MUŠKARAC" UFC borac pred Trampom izgovorio rečenicu koja je zaprepastila Ameriku! (VIDEO)

Džoš Hokit
MMA
MMA

UNAKAZIO RIVALA PRED DONALDOM TRAMPOM! Amerikanac žestoko prebio Iliju, jezive scene iz Bele kuće obišle planetu! Promenio mu lični opis, ovo je HOROR! (VIDEO)

Džastin Gejdži
MMA
MMA

PUŠTAO ANRIJU LEPU BRENU U PROGRAMU UŽIVO, PA ZAPALIO ATMOSFERU U BELOJ KUĆI! Ovo može samo Ibrahimović: Srdačno pozdravio Donalda Trampa i poslao moćnu poruku!

Zlatan Ibrahimović i Donald Tramp
MMA
MMA

ŠOK KAKAV SE NE PAMTI I BRUTALAN NOKAUT U BELOJ KUĆI! Donald Tramp je video OZBILJNU TUČU: Serija udaraca, silovit napad i batine za istoriju (VIDEO)

Siril Gan i Aleks Pereira
MMA
MMA

SKANDAL U BELOJ KUĆI! UFC šampion izazvao haos – upali specijalci sa dugim cevima! (VIDEO)

Šon Strikland
MMA
MMA

BUKTI RAT! BOJKOVIĆ ŽESTOKO URADIO NA JANIČIĆA - Miloš mu je brutalno odgovorio: Dobićeš od mene nešto u ZNAK PAŽNJE...

Miloš Janičić i Marko Bojković
MMA
MMA

"PUCALI SU NA MENE DOK NISU OSTALI BEZ METAKA" Čuveni UFC borac za dlaku izbegao smrt! Preživeo je nemoguće, njegova JEZIVA ISPOVEST ledi krv u žilama!

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MMA
MMA

JEZIVO! POZNATI FNC BORAC NAPADNUT U KAFIĆU: Pucali mu u noge, pa se ranjen tukao sa četvoricom!

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MMA
MMA

TUŽNE VESTI IZ MMA SVETA! Umro bivši UFC borac (45) - emotivna oproštajna poruka kida dušu: "Zauvek će ostati upamćen kao važan deo istorije naše organizacije!"

Džej Silva.jpg
MMA
MMA

"BIO SAM U NIKAKVOM STANJU..." Emotivno obraćanje Aleksandra Ilića nakon poraza od Barbira: Mislio sam da mogu da ga završim...

Aleksandar Džoker Ilić
MMA
MMA

HRVATSKA NOVINARKA STAVILA SRBINA NA TEST! Posle brutalnog nokauta pitala Stošića za Kro Kapa, odgovor odjeknuo regionom!

Darko Stošić, FNC
MMA
MMA

VASO BAKOČEVIĆ ZAVRŠIO KARIJERU! "Psihopati" teško pao debakl u Beogradskoj areni! Odmah se oglasio i sve objasnio

Screenshot 2026-03-27 114604.jpg
MMA
MMA

EKSKLUZIVNO! HRVAT PROVOCIRAO ILIĆA POSLE POBEDE U BEOGRADU! Sa novinarima iz Hrvatske prozivao srpskog borca, a onda gledao kako je šokirao Arenu

Đani Barbir
MMA
MMA

BARBIR POBEDIO DŽOKERA! Ilić nije izdržao, morao je da preda meč - evo šta se dogodilo! (VIDEO)

Aleksandar Džoker Ilić
MMA
MMA

BRUTALNI NOKAUT DARKA STOŠIĆA! Arena podrhtava od ovakvog udarca - moćno! (VIDEO)

Screenshot 2024-11-17 063501.jpg
MMA
MMA

BOJKOVIĆ RAZBIO POLJAKA! Velika pobeda srpskog borca! (VIDEO)

Bojko5.jpg
MMA
MMA

VASO BAKOČEVIĆ SE OBRUKAO! Hrvoje ga porazio u prvoj rundi - pogledajte žestok udarac koji je primio

Vaso Bakočević
MMA
MMA

SKANDAL TOKOM SPEKTAKLA U BEOGRADU! Janičić i Negucić napravili incident u hodniku Arene (VIDEO)

Screenshot 2026-05-30 221302.jpg
MMA
MMA

FNC 31 SPEKTAKL U BEOGRADU: Džoker Ilić ostao bez titule na neverovatan način! Stošić brutalno nokautirao Amerikanca, Bojković slavio, Vaso Bakočević se obrukao

Darko Stošić
MMA
MMA

ARENA JE RASPRODATA! Evo kako da pratiš UŽIVO FNC 31 (LINK ZA STREAM)

Screenshot 2026-03-27 114604.jpg
MMA
MMA

SUMO RVAČ TEŽAK 150 KG I NEPORAŽENI PROFESIONALNI BOKSER UŠLI U OKTAGON! Nakon 10 minuta svima je jedna stvar bila jasna

Sumo rvač i bokser
MMA
MMA

NESTVARNA POMAMA ZA UFC SPEKTAKL U BEOGRADU! Karte planule u ekspresnom roku, fanovi čekali satima, a onda videli katastrofalan prizor

UFC.jpg
MMA
MMA

SPEKTAKL U NAJAVI - SUDAR VELTERAŠA U BEOGRADU: Uroš Medić protiv Danijela Rodrigeza! Poznati svi detalji borbe!

medic d rod.jpg
MMA
MMA

HOROR U HRVATSKOJ! MMA borac pokušao da UBIJE migranta! Isplivao snimak zverskog napada

MMA borci - ilustracija
MMA
MMA

DUŠKO TODOROVIĆ POTPISAO NOVI UGOVOR SA UFC: Amerikanci pokazali koliko poštuju i cene Srbina!

Duško Todorović
MMA
MMA

ZVEZDA RIJALITIJA SA NADIMKOM ROBZILA PRETI DUŠKU TODOROVIĆU: Srpski borac dobio ozbiljnog rivala za UFC spektakl u Beogradu

Duško Todorović i Robert Valentin
MMA
MMA

ZVER IZ BRAZILA ČEKA SRBINA! JOVAN LEKA POTPISAO ZA UFC: Neće mu biti lako na debiju! Čeka ga veliki ispit!

Maks Gumenis i Jovan Leka
Košarka
Košarka
Košarka

TRIFUNOVIĆ OSTAJE U TURSKOJ! Novi ugovor za bivšeg igrača Partizana

Uroš Trifunović
Košarka
Košarka

VELIKO POJAČANJE STIGLO U SKOPLJE: Sila potpisao

Seku Sila
Košarka
Košarka

NBA SUPERSTAR ODUŠEVIO SRPSKOG BISERA! Pozvao ga u svoj kamp, trenirali zajedno, a onda je usledila poruka koja je sve oduševila!

Nikola Kusturica
Evroliga
Evroliga

RASULO PREKO NOĆI! Klub iz Evrolige se raspao - igrači beže glavom bez obzira! Projekat od 59 miliona evra PROPAO pre prve utakmice!

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Tenis
Tenis
Tenis

NOVAK PONOVO NA TERENU! Đoković potvrdio učešće na ovom turniru

profimedia-1114603739.jpg
Tenis
Tenis

NE ŽELIMO JE OVDE! Legenda sporta otkrila haos u svlačionici kada se pojavila TRANSRODNA IGRAČICA: "Žene su potpuno odlepile!"

Bili Džin King
Tenis
Tenis

ZVEZDA VLADA U I TENISU! Aleksa Oparnica novi šampion Srbije

Seniorsko prvenstvo Srbije pobednik Aleksa Oparnica.jpg
Tenis
Tenis

NIJE IMALA ŠTA DA JEDE, SPAVALA JE U VAGONU, A MAJKA JOJ JE UMRLA OD RAKA: A, onda je postala svetsko čudo i osvojila najveći turnir na planeti!

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Ostali sportovi
Ostali sportovi
Ostali sportovi

LALOVIĆ NA SASTANKU SA ALIJEVOM: Prvi čovek Azerbejdžana ugostio predsednika Međunarodne rvačke federacije

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Ostali sportovi
Ostali sportovi

ZALET! Završnica priprema za Evropsko prvenstvo: Sparinzi sa evropskim velesilama u Loznici

Omladinska muska bokserska reprezentacija Srbije u Loznici.jpg
Saveti
Saveti

Vidite crveno svetlo na iPhone-u: Šta se zaista krije iza neobičnog treperenja

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Vesti
Vesti

Apple pred sudom zbog kripto skandala: Korisnici tvrde da su izgubili milione zbog lažne aplikacije

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AI
AI

Zakerberg šalje upozorenje Vašingtonu: Zabrana kineskog AI-ja mogla bi imati ogromne posledice

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Vesti
Vesti

Google ima novi plan za bezbednost: Evo kako će proveravati koliko korisnik ima godina

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Auto

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Auto preživeo udar balističke rakete: Uništio ga skroz, a vlasnik upalio motor i odvezao se bez problema

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Auto

Zašto neki vozači vezuju beli peškir za retrovizor? Malo ljudi zna šta ova poruka zapravo znači

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"PRAVO NE TRPI BUKU, NITI ULICA MOŽE DA PRESUĐUJE!" Ministar pravde Nenad Vujić: Država mora da reaguje na pretnje, niko nije iznad zakona

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"UBICA JE BIO SAMO PIŠTOLJ U RUKAMA NEKOG DRUGOG!" Otac ubijene Angeline Aćimovića: Teško ćemo ikada saznati zašto se dogodio masakr

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"NE MOŽE SE VLADA SMENITI SAMO GOVOROM OD ČETIRI SATA" Gosti "Usijanja" o raspravi vlasti i opozicije u Skupštini: "Retko je bilo konstruktivnosti"

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"Ako misliš da je novac jedino što nudiš, nemaš šanse": Ekonomista Nemanja Antić razbio mit o ženama i bogatim muškarcima - Ovo su kriterijumi za izbor partnera

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"PRAVA SLIKA ĆE SE VIDETI TEK KADA BUDU RASPISANI IZBORI" Gajović i Kojčić o novim listama i atmosferi neizvesnosti u Srbiji: "Uskoro ćemo videti ko je ko"

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"VIDEĆETE KAKO ĆE ZEMLJE KOJE NISU PRIPREMILE ZALIHE GASA PODNETI ZIMU" Štern i Deđanski za Kurir: JANAF ima sredstva da preživi, ali potez je sada na Rusima

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13:26

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