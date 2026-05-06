MMA sport u Srbiji doživljava ekspanziju.

UFC organizacija stiže u Beograd i 1. avgusta u Beogradskoj areni očekuje nas pravi spektakl.

Borci su već započeli pripreme za ovaj spektakl, a Aleksandar Rakić i Duško Todorović održali su zajednički trening u prostorijama kluba "Thunder Top Team" koji je bio otvoren za medije.

Posle treninga, Rakić i Todorović govorili su i za medije, te su istakli da su oduševljeni što UFC stiže u Srbiju.

Duško Todorović je rekao kako je očekivao da UFC organizuje neki događaj u prestonici Srbije.

Duško Todorović

- Očekivalo se to. Duži vremenski period se šuška i priča o tome. Ne mogu reći da sam preterano iznenađen, ali sam srećan zbog toga! Ne mogu da kažem ni da sam iznenađen što je UFC došao kod nas, jer kod nas postoji ceo sistem vezan za MMA, Savez jako dobro radi i imamo organizovana neka odlična takmičenja. Po tim rezultatima stojimo rame uz rame sa Parizom i Londonom, a igrom slučaja to su jedina dva grada gde je UFC i bio do sada - rekao je Todorović, pa dodao da jedva čeka borbu:

- Nije mi prvi put da se borim pred domaćom publikom. Ali od UFC-a ne postoji ništa veće! Nastupati u UFC-u, pred domaćom publikom... Mislim da je to dečački san svakog borca.



Očekuje i da će publika biti na nivou.

- Ako ništa, mislim da je Srbija poznata po vatrenom navijanju u svetu. Energija će biti ludačka, biće dobra atmosfera. Doći će ljudi iz cele Evrope, biće pravi spektakl.

Ipak, nije siguran sa kim će se boriti.

- Nemam detalje sa kim ću raditi. Par imena se tu vrti, ali nemam ništa potvrđeno. Koga god da mi ponude ja ću dati maksimum da pobedim!



Istakao je Todorović i da je pred njim i ostalim borcima iz Srbije velika odgovornost.

- Velika je odgovornost, svi smo ambasadori našeg sporta, zemlje i kluba. Bitno je da sve predstavljamo na najbolji mogući način. Niko od nas nije obrukao ni sebe, ni zemlju, ni okruženje. Svaka borba je najveća. Ali ova će nositi najveću težinu. Osećaću dozu odgovornosti da se pripremim na najbolji mogući način - zaključio je on.

Svoje utiske sa medijima podelio je i Aleksandar Rakić.

Aleksandar Rakić u dresu reprezentacije Srbije

- To će biti vrhunac karijere. Beogradska Arena, pred svojom domaćom publikom... Iako sam ja odrastao i rođen sam u Austriji, Beču, ne osećam se tako. Nastupam pod srpskom zastavom i ponosan sam! Jedva čekam da taj spektakl dođe! Čekaju me naporne pripreme - rekao je Rakić, pa dodao da je oduševljen što će se boriti pod srpskom zastavom:

- Biće zastava, ako bude dozvoljena, pošto je nekad UFC ne dozvoljava. Ali mislim da neće biti problema... A za pesmu, to još razmišljam. Imam favorite, ali biće spektakl! Bićete oduševljeni! Ali to je manje bitno, bitan je sam meč!



Poput Todorovića, očekuje pravi spektakl u publici.

- Očekujem da će da gori sve! Imamo najjače navijače u Evropi, pa možda i na svetu! Počeću od košarke, pa nadalje... Mora da gori, svi moraju da vide da smo mi narod koji živi za MMA! Samo tako ćemo ih dobiti za sledeći put... Moramo dati sve od sebe da vide kako je to tržište novo, ali da ima potencijala za nešto više.

Dodao je i kako su svi srpski borci zaslužni što je UFC stigao u Beograd.

- Možda jesam malo zaslužan za to, ali nisam jedini. Ima tu puno boraca, što se tiče UFC i samog dolaska svi zajedno smo zaslužni.

Za kraj je najavio - očekujte neočekivano u Areni.

- Očekujem da će mi to biti vrhunac karijere, radim fizički i psihički da se pripremim. Bog da mi da zdravlja, da pripreme prođu bez povreda... Ako se to desi, a ubeđen sam da hoće, to će biti naša noć, moja noć i vaša noć - zaključio je Rakić.

