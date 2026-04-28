Naša zemlja će postati tek 12. država u Evropi koja će biti domaćin UFC večeri.

Evropske države koje su imale UFC večeri:

  1. Francuska
  2. Velika Britanija
  3. Rusija
  4. Danska
  5. Švedska
  6. Češka
  7. Nemačka
  8. Poljska
  9. Holandija
  10. Hrvatska
  11. Republika Irska

Potvrđeno je da je najjača svetska MMA organizacija zakazala spektakl u Beogradskoj areni za 1. avgust ove godine, a Kurir vam donosi detalje večeri koja će se dugo pamtiti.

Naravno, Dejna Vajt i UFC žele da u prestonicu naše zemlje dovedu borce koji će napraviti šou za domaće navijače, ali i one koji će doći "sa strane". Zato će 1. avgusta u Beogradskoj areni biti sprskih boraca.

Ko će imati borbe u Beogradu?

Kako Kurir saznaje, Uroš Medić će se boriti protiv bivšeg šampiona Leona Edvardsa u glavnoj borbi večeri. Radi se o spektaklu koji je nestvaran za naš region i generalno istočni deo Evrope.

Medić će se protiv Britanca koji je u jednoj od najzanimljivijih trilogija u borilačkim sportovima dva puta pobedio Kamarua Usmana, boriti za četvrtu vezanu pobedu, a trenutno je na učinku od 13 pobeda i tri poraza.

Uroš Medić UFC Foto: Printskrin/Instagram

Kada je reč o Aleksandru Rakiću, našem borcu koji je izgubio poslednje četiri borbe, u Beogradu će ući u octagon sa iskusnim Poljakom Marćinom Tiburom i, najverovatnije se boriti za opstanak u najjačoj MMA organizaciji.

Rakić je najpopularniji srpski borac i neko od koga se uvek puno očekuje. U prošlosti je imao probleme sa povredama, a u prethodnim borbama nije bio na svom prepoznatljivom nivou. 

Aleksandar Rakić Foto: AP Altaf Qadri, Carmen Mandato / Getty images / Profimedia, USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Slična je situacija i sa Duškom Todorovićem, još jednim borcem koji ima veliku popularnost među fanovima UFC-a u Srbiji, a njih je sve više, kao i ljubitelja MMA generalno. On će se boriti protiv Švajcarca Roberta Valentina, verovatno za opstanak.

Todorović je pobedio Hozea Danijela Medinu u prethodnoj borbi koju je odradio u septembru 2025. godine, a pre toga je imao niz od tri poraza.

Izvesno je i da će popularni Hrvat Ante Delija takođe imati svoju borbu u Beogradu, a njegov protivnik će biti Brazilac Džoni Voker.

Svoju borbu bi trebalo da ima i Predrag Bogdanović, ali u ovom trenutku nije poznato ko će biti njegov rival, a takođe se razmišlja i o drugim borcima iz Srbije i Crne Gore, kao što su Miloš Janičić, Miljan Zdravković, Jovan Leka...

Kurir ekskluzivno donosi spisak trenutno poznatih borbi za UFC spektakl u Beogradu:

  • Uroš Medić vs Leon Edvards
  • Aleksandar Rakić vs Marćin Tibura
  • Duško Todorović vs Robert Valentin
  • Ante Delija vs Džoni Voker
Ne propustiteMMAKURIR EKSKLUZIVNO OTKRIVA! SAM KREM UFC DOLAZI U BEOGRAD! Svetske zvezde će se boriti u Areni, sprema se NEZAPAMĆEN ZEMLJOTRES!
mma.jpg
MMABOMBA! ZVANIČNO - UFC U BEOGRADU! Spektakl kakav Srbija ne pamti - Arena će goreti! Ovo su svi detalji
ufc.jpg
MMAMILOŠ JANIČIĆ I JOVAN LEKA NAJBLIŽI POTPISU SA UFC: Još nije poznato ko će se od Srba boriti na prestižnom eventu
Miloš Janičić i Jovan Leka
MMAUMALO TUČA! UFC ZVEZDA IZBAČENA IZ AVIONA: Krenuo je u Ameriku, evo šta se dogodilo (VIDEO)
Arman Carukjan i Den Huker

MMA borbe u Beogradu, u režiji FNC