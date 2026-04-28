Evropske države koje su imale UFC večeri:

Francuska Velika Britanija Rusija Danska Švedska Češka Nemačka Poljska Holandija Hrvatska Republika Irska

Potvrđeno je da je najjača svetska MMA organizacija zakazala spektakl u Beogradskoj areni za 1. avgust ove godine, a Kurir vam donosi detalje večeri koja će se dugo pamtiti.

Naravno, Dejna Vajt i UFC žele da u prestonicu naše zemlje dovedu borce koji će napraviti šou za domaće navijače, ali i one koji će doći "sa strane". Zato će 1. avgusta u Beogradskoj areni biti sprskih boraca.

Ko će imati borbe u Beogradu?

Kako Kurir saznaje, Uroš Medić će se boriti protiv bivšeg šampiona Leona Edvardsa u glavnoj borbi večeri. Radi se o spektaklu koji je nestvaran za naš region i generalno istočni deo Evrope.

Medić će se protiv Britanca koji je u jednoj od najzanimljivijih trilogija u borilačkim sportovima dva puta pobedio Kamarua Usmana, boriti za četvrtu vezanu pobedu, a trenutno je na učinku od 13 pobeda i tri poraza.

Uroš Medić UFC

Kada je reč o Aleksandru Rakiću, našem borcu koji je izgubio poslednje četiri borbe, u Beogradu će ući u octagon sa iskusnim Poljakom Marćinom Tiburom i, najverovatnije se boriti za opstanak u najjačoj MMA organizaciji.

Rakić je najpopularniji srpski borac i neko od koga se uvek puno očekuje. U prošlosti je imao probleme sa povredama, a u prethodnim borbama nije bio na svom prepoznatljivom nivou.

Aleksandar Rakić

Slična je situacija i sa Duškom Todorovićem, još jednim borcem koji ima veliku popularnost među fanovima UFC-a u Srbiji, a njih je sve više, kao i ljubitelja MMA generalno. On će se boriti protiv Švajcarca Roberta Valentina, verovatno za opstanak.

Todorović je pobedio Hozea Danijela Medinu u prethodnoj borbi koju je odradio u septembru 2025. godine, a pre toga je imao niz od tri poraza.

Izvesno je i da će popularni Hrvat Ante Delija takođe imati svoju borbu u Beogradu, a njegov protivnik će biti Brazilac Džoni Voker.

Svoju borbu bi trebalo da ima i Predrag Bogdanović, ali u ovom trenutku nije poznato ko će biti njegov rival, a takođe se razmišlja i o drugim borcima iz Srbije i Crne Gore, kao što su Miloš Janičić, Miljan Zdravković, Jovan Leka...

Kurir ekskluzivno donosi spisak trenutno poznatih borbi za UFC spektakl u Beogradu:

Uroš Medić vs Leon Edvards

Aleksandar Rakić vs Marćin Tibura

Duško Todorović vs Robert Valentin

Ante Delija vs Džoni Voker

