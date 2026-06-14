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Vlasnik i direktor kompanije Meta, Mark Zakerberg, uputio je dramatično pismo svojim zaposlenima u kojem je otvoreno priznao da je napravio katastrofalne, teške greške u vođenju kompanije tokom agresivne transformacije ka veštačkoj inteligenciji.

Ovaj unutrašnji tajni dokument, koji je brzinom svetlosti procurio u javnost i do kojeg je došla agencija Rojters, izazvao je pravi zemljotres u Silicijumskoj dolini i bacio ozbiljnu senku sumnje na sudbinu celokupne imperije u čijem su vlasništvu Fejsbuk i Instagram.

Foto: Godofredo A. Vásquez/AP

Unutrašnji haos u Meti

Zaposleni su u potpunom šoku, a berza već pokazuje prve znake ozbiljne nervoze zbog priznanja prvog čoveka mreže. Zakerberg je priznao da je proces menjanja i reorganizacije radne snage radi uvođenja naprednih tehnologija bio previše složen, bolan i pogrešno vođen. Umesto stabilnog napretka i rasta, kompanija se suočila sa unutrašnjim haosom koji je ozbiljno narušio stabilnost poslovanja.

„S obzirom na složenost ovih promena, pravili smo greške, a gotovo je sigurno da ćemo ih napraviti još“, navodi se u dramatičnim delovima procurelog memoa koji je ogolio gorku istinu iza kulisa tehnološkog giganta.

Foto: Shutterstock

Milijarde lete u vetar zbog fiks-ideje

Ovaj brutalni unutrašnji potres dolazi u trenutku kada Mark Zakerberg besomučno pumpa stotine milijardi dolara u razvoj veštačke inteligencije, pokušavajući da po svaku cenu preuredi unutrašnje funkcionisanje svoje firme oko ove tehnologije. Milijarde lete u vetar na superkompjutere, data centre i skupe inženjere, dok obični radnici plaćaju cenu ove rizične fiks-ideje.

Radna mesta se gase, stari timovi se rasformiraju preko noći, a ljudi se zamenjuju algoritmima koji često ne rade kako treba. Stručnjaci ističu da ovakav agresivan potez odražava širi, prilično opasan obrazac među vodećim američkim kompanijama ove godine, koje slepo jure za AI profitom ne mareći za posledice po ljude. Zakerberg je u dopisu pokušao da opravda svoje poteze brzim i nezaustavljivim napretkom tehnologije, ali je svestan da je unutar firme stvorio toksičnu atmosferu i opšti strah od masovnih otpuštanja.

Ono što najviše plaši stručnu javnost jeste Zakerbergovo priznanje da se greške neće zaustaviti na ovome. On je praktično poručio zaposlenima da se spreme za novi talas eksperimenata i potencijalnih propusta. Ipak, svestan da bi panika mogla potpuno da parališe rad kompanije, on je dodao da je sada fokusiran na pružanje što veće stabilnosti u pogledu daljih organizacionih promena.

Mark Zakerberg Foto: AP Godofredo A Vsquez

Imperija na istorijskoj raskrsnici

Najveći skandal izbio je kada je otkriveno da je Meta dala otkaz grupi radnika samo zato što su vaučere za hranu od 25 dolara iskoristili da kupe kućne potrepštine poput deterdženta ili čaša. Ova bezosećajnost izazvala je lavinu besa među zaposlenima koji tvrde da u firmi vlada atmosfera straha i totalne kontrole.

Dok se radnicima meri svaki cent i svaka sekunda provedena za računarom, sistem koji vodi kompaniju pravi katastrofalne greške u koraku o kojima danas bruji ceo svet. Zakerbergova imperija se nalazi na ozbiljnoj istorijskoj raskrsnici gde će morati da bira između brutalnog profita i elementarne ljudskosti.