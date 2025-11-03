KategorijeOstalo
TechVision
PC i gedžeti

PC i gedžeti

AI stiže u USB portove
AI stiže u USB portove

USB 2026: Novi standardi koji menjaju tehnologiju za punjenje i prenos podataka

USB (1).jpeg
Striming i cloud strateg…
Striming i cloud strateg…

NVIDIA pravi hrabar potez: Gejming iz budućnosti - AAA igre bez grafičke karte?

shutterstock_2408294755.jpg
Uređaj koji bi mogao da …
Uređaj koji bi mogao da …

Mark Zakerberg pravi zaokret: Budućnost donosi Meta uređaj koji će promeniti svet!

Mark Zakerberg
unapređenje
unapređenje

Apple lansirao novu generaciju AirTag uređaja - veći domet, glasniji zvučnik

airtag.jpg
Novi čip traje danima be…
Novi čip traje danima be…

Revolucija u laptopovima: Snapdragon X2 briše konkurenciju!

shutterstock-qualcomm.jpg
LJUDI PRAVE VELIKU GREŠKU
LJUDI PRAVE VELIKU GREŠKU

Uništavate kompjuter, a niste ni svesni: Evo koliko često morate da ga restartujete

shutterstock-1676218105.jpg
InfoBiz
InfoBiz

Ljudi u šoku kad su ovo saznali: AI guta elekstričnu energiju, svaki klik se računa

Korišćenje chat gpt veštačke inteligencije na računaru
Moj biznis
Moj biznis

Veronika sedi, javlja se na telefon i zarađuje više od 2.500 evra mesečno: Njena biznis priča je nestvarna

Poslovna devojka telefon
Društvo
Društvo

MINISTARKA STAMENKOVSKI U S.O.S. DEČJEM SELU U KRALJEVU: Svi zajednički treba da budemo najčvršći bedem i najjači štit za svaku porodicu, pre svega za decu

Milica Đurđević Stamenkovski
Planeta
Planeta

OVO JE OBJAVLJENO NA TRAMPOVOM PROFILU! Video snimak na njegovoj društvenoj mreži prekida nešto što traje sekund, ali se sasvim jasno vidi (VIDEO)

Donald Tramp.jpg
Tenis
Tenis

VAVRINKA TAJ PORAZ OD NOVAKA ĐOKOVIĆA NIKADA NEĆE ZABORAVITI! I dan danas priča o tom epskom meču! Izvukao je pouke koje će pamtiti ceo život!

Sten Vavrinka i Novak Đoković
Vesti
Vesti

Ukrali su vam telefon ili ste ga izgubili? Uradite odmah ove 3 stvari

shutterstock_770471461.jpg
FunTech
FunTech

Najmisteriozniji nestanak u planini rešila veštačka inteligencija! AI uočio detalj i locirao telo posle 9 meseci uzaludnog ljudskog napora!

Screenshot 2025-01-11 224336.png
Mobilni
Mobilni

Redmi Note 15 serija: Najizdržljiviji Redmi Note do sada OTPORNOST, PERFORMANSE I KAMERA ZA SVAKI TRENUTAK

Redmi Note 15
AI
AI

4 velike promene koje dolaze u ChatGPT-u 2026. godine

shutterstock-chatgpt-1.jpg
FunTech
FunTech

Ko je i zašto osmislio čuvene smajlije: Sve je krenulo od nesporazuma

emotikon (1).jpg
Falsifikati su svakim da…
Falsifikati su svakim da…

Fejk ili ne? 5 načina da utvrdite da li su vaši Apple AirPods lažne

shutterstock-apple-airpods-3.jpg
Otvoreni rat pregledača!
Otvoreni rat pregledača!

Microsoft sabotira Chrome: Pokušavaju da “zarobe” korisnike Windows-a!

pretraživač (2).jpg
AI
AI
AI

Google AI preuzima kontrolu nad vašim telefonom: Prednost ili mana?

mobilni telefon
AI
AI

4 velike promene koje dolaze u ChatGPT-u 2026. godine

shutterstock-chatgpt-1.jpg
AI
AI

Pčela kao model za najštedljiviji GPS na svetu: Naučnici otkrivaju 'tajnu' tehnologije!

pcela (1).jpg
AI
AI

Društvena mreža bez ljudi, sa AI agentima zabrinula svet: Prave religije preko noći

moltbook.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Povezivanje bez kablova: Kako USB to Ethernet adapteri menjaju pristup internetu

internet (2).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Proverite da li vas prate: Skrivena opcija u Windowsu o kojoj niko ne govori!

shutterstock-win-1.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Koji sat stvarno broji vaše korake: Testirao sam 10 satova - rezultat će vas iznenaditi!

smart watch (1).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Vrede pravo bogatstvo: Proverite da nemate možda neki od ovih starih računara!

stari komp.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Kakav kompjuter imate? Otkrivamo koji najviše zrače i najštetniji su po vid

lenovo ideapad slim 5 (3).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Pogrešno gasite računar svaki dan: Ignorisanje "Shut Down" vas može skupo koštati

Windows.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Žao nam je, ali bubice su za bacanje! Svetska zdravstvena organizacija izdala saopštenje

devojka se drži za uvo i osluškuje zvuke
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Honor Pad 10 na Kurir testu: Savršen balans između dizajna i performansi! (VIDEO)

MKC_3453.jpeg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Poskupljenje odmah posle praznika! Skače cena proizvoda bez koga ne možemo!

računar.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Jugoslovenski inženjeri stvorili čudo: Naučnici ostali bez teksta

Josip Broz Tito i Franjo Tuđman
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Apple laptopovi od sada i za "sirotinju"! Dolaze jeftini modeli zahvaljujući novim čipovima

macbook.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Mogu vas koštati mnogo: Top 5 stvari koje ne biste smeli da pratite AirTagom

AirTag
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Ne putujte bez ovog gedžeta: Pametni sat vam štedi vreme i stres!

shutterstock-samsung-galaxy-watch-5-pro.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Čitaju nam mejlove! Evo kako da sprečite da vas Gmail špijunira

Gmail
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Nije važno da li imate iPhone ili drugu marku: Slike sad možete lagano da prebacujete!

Tinejdžer drži telefomn u rukama i hoda ulicom
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Ovo je "Windows" bez mana: 800.000 ljudi ne može da prestane da ga koristi!

shutterstock-2330278043.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Šta se desilo sa pejdžerima? U Srbiji nestali preko noći, evo šta se krije iza cele priče

profimedia-0909336804.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Microsoft ide korak dalje: „Mito“ da ne instalirate Chrome!

pretraživač (2).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Windows 10 i dalje vlada: Nećete verovati koliko ljudi odbija da pređe na Windows 11!

računar.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Windows 10 je "mrtav": Microsoft instantno uvodi nove AI opcije!

shutterstock-2390537235.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Mnogo su prekrivali kamere na svojim laptopovima, stručnjaci dali odgovor da li to ima smisla

shutterstock_laptop cam (1).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Ugašen je Windows 10: Da li je vaš računar na ivici katastrofe?

shutterstock-1960373545.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

"Mogu li da koristim svoj Windows posle 14.oktobra?" 5 mitova o prestanku podrške

shutterstock-1960373545.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Windows 11 instalacija je noćna mora: Internet i Microsoft nalog obavezan!

shutterstock-2004558002.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Otvara tabove, kupuje, čak i piše mejlove: Da li je ovo budućnost pretraživanja?

Opera neon (1).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

PS5 više nije za svakoga: Cena skočila iznenada, a krivac je očigledan!

shutterstock-playstation-5-7.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Samsung na Gamescomu oduševio gejmere: Odyssey G7 modeli od 37 i 40 inčna

Samsung.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Zaboravite tastaturu: Microsoft uvodi glasovne interakcije u Windows 12!

Windows 12 (2).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Masovno napuštanje Microsoft-a: Top 3 Linux sistema za gejmere umorne od Windowsa!

linux win (1).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Apple ruši sve granice: Novi MacBook laptopovi dolaze po ceni od 599 dolara?

shutterstock-macbook-air-15-inca.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Plaćaj ili se oprosti od podrške: Microsoft postavlja uslove!

shutterstock-1960373545.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Misterija Windows gašenja: Zašto računar ponekad "odbija" da se isključi?

Besan muškarac za laptopom
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Ne pravite grešku: 7 PC nadogradnji na koje je bolje da ne bacate novac!

Muškarac sedi za računarom i drži se za glavu
PC i gedžeti
PC i gedžeti

BMW Gen6 električni motori: Korak ispred svih u električnoj revoluciji!

shutterstock_2411067357.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Isprobajte ove USB-C gedžete i zaboravite na sve probleme sa laptopom!

shutterstock-341707151.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Najbolji laptopovi na tržištu do 1.000 €: Kvalitet koji opravdava ulaganje! (VIDEO)

Laptopovi final.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Da li vam grafička karta gubi snagu: Lak način kako da to odmah popravite!

shutterstock_GPU (3).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Ransomver više nije igra: Napadi uništavaju kompanije u sekundi!

shutterstock_ransomware (1).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Deset godina Windows 10: Era velikih obećanja i propuštenih šansi

shutterstock-1960373545.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Microsoft Recall krade privatnost: Brave je stavio tačku blokadom na nadzor!

shutterstock-brave-1.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Nothing predstavio Headphone 1: Da li su ovo jedne od najboljih slušalica danas?

Headphone 1 (6).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Zvanično predstljen Wi-Fi 8: Prvi koraci ka mrežama sledeće generacije!

WiFi 8 (3).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Intel užasno smanjuje radna mesta: Šta CEO Tan krije od javnosti?

shutterstock_Intel.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Pametne naočare obećavaju: Prvi čovek Google-a otkriva sudbinu telefona

shutterstock-alphabet-inc-ceo-sundar-pichai.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Nova era gejminga: Lenovo donosi 4K AI monitore pri 240Hz!

shutterstock-lenovo-3.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Microsoft ima nešto novo: Windows 11 sada štedi bateriju

shutterstock-2004558002.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Google lansira Pixel Watch 4: Poznato je i kolika će mu biti cena

pametni sat profimedia-0898395049.jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Nove pločice na Galaxy Watch 8: Interfejs koji potpuno menja vaš sat!

Galaxy Watch 8 (2).jpg
PC i gedžeti
PC i gedžeti

Ažurirali ste Windows? Već u problemu - zakrpa je napravila haos!

Windows 10
PC i gedžeti
PC i gedžeti

VR doživljaj bez bankrota: Popust Meta Quest 3S za manje od 250 dolara! (VIDEO)

shutterstock-meta-quest--1.jpg
Igrice
Igrice
Igrice

Nije umro kad se ekran ugasio: Tamagoči priča koju deca i dalje prepričavaju, a roditelji drhte

tamagoči profimedia-0609661281.jpg
Igrice
Igrice

Hoće li se svet New World-a zaista ugasiti: Tvorac Rust-a nudi 25 miliona da spasi igru!

New World.jpg
Igrice
Igrice

Devedesete se vraćaju: Nostalgičari oduševljeni jeftinom spravicom koja menja svaki telefon!

igrice0169249212.jpg
Igrice
Igrice

Microsoft priznao poraz: Xbox Series X i S je godina loših rezultata i otkazanih igara

shutterstock_Xbox (3).jpg
Auto
Auto
Auto

Popio 2 litra bezalkoholnog piva, pa duvao u alkotest: Rezultati su iznenađujući

Čovek duva u alkotest
Auto
Auto

OVO JE CIGO, GENIJE IZ BIJELOG POLJA! S 9 ručnih alata potpuno sam napravio mečku: Već me zvali ljudi iz Mercedesa, hoće da dođu na leto, nije im jasno kako...

mercedes.jpg
Auto
Auto

Pravilo prvih pet minuta: Kako se grejati u autu i trošiti manje goriva

Čovek vozi crveni auto, napolju je mraz
Auto
Auto

Malo ko zna čemu služi ovo dugme na ključevima od automobila: Fascinantna funkcija na starijim modelima

Volvo V70 ključ sa dugmetom „i“ koje omogućava proveru prisustva osobe u vozilu
FunTech
FunTech
FunTech

Tehnologije koje su propale, a danas ne možemo da zamislimo život bez njih!

tehnologija.jpg
FunTech
FunTech

Najmisteriozniji nestanak u planini rešila veštačka inteligencija! AI uočio detalj i locirao telo posle 9 meseci uzaludnog ljudskog napora!

Screenshot 2025-01-11 224336.png
FunTech
FunTech

Surovi uslov za radnike Google-a: Plaćeni da ne rade, a očajni

google youtube.jpg
FunTech
FunTech

Ko je i zašto osmislio čuvene smajlije: Sve je krenulo od nesporazuma

emotikon (1).jpg
Novčanik
Novčanik
Novčanik

Velika promena u svim menjačnicama: Narodna banka duplo skratila rok vraćanja novca

1765890453Cacak-placka-menjačnice-fotorina.jpg
Novčanik
Novčanik

Država pomaže do 5.000 evra: Prijava počinje 1. marta i traje šest meseci

evri pare penzioner
Novčanik
Novčanik

Sveštenicima počela da stižu poreska rešenja: Ovo je krajnji datum dostave

Pravoslavni krst
Novčanik
Novčanik

Planirate da gledate Olimpijske igre, a novac vam nije problem: Ovo su neka od najluskuznijih mesta za smeštaj

Hotel Bulgari Milano
