Qualcomm Technologies je zvanično lansirao novu seriju procesora: Snapdragon X2 Elite Extreme i Snapdragon X2 Elite. Ovi čipovi su dizajnirani da pomere granice u performansama i efikasnosti na Windows računarima, namenjeni najzahtevnijim korisnicima koji traže maksimum.

Kompanija ističe da su ovi procesori najbrži i najefikasniji u Snapdragon X seriji do sada, donoseći revolucionarni skok u snazi, trajanju baterije i AI obradi. To ih pozicionira kao ključne komponente budućih Windows računara koji kombinuju sirovu snagu i inteligentnu efikasnost.

Foto: Shutterstock

Snapdragon X2 Elite Extreme

Snapdragon X2 Elite Extreme je kreiran za ultra-premijum računare, sa fokusom na zahtevne zadatke kao što su napredni AI procesi, naučna istraživanja i profesionalna obrada multimedije. Opremljen je trećom generacijom Qualcomm Oryon procesora koji donosi do 75% bolje CPU performanse u poređenju sa konkurencijom.

Nova Adreno GPU arhitektura i Hexagon NPU sa 80 TOPS-a obrade omogućavaju vrhunske grafičke i AI performanse, čineći ovaj procesor neprikosnovenim u svojoj klasi. Reč je o snazi koja otvara vrata novoj generaciji aplikacija, real-time AI obradi i profesionalnim zadacima bez usporavanja.

Foto: Shutterstock

Efikasnost i multitasking za premium korisnike

Standardni Snapdragon X2 Elite je fokusiran na multitasking i energetski efikasan rad u premijum segmentu Windows računara. Obezbeđuje do 31% bolje performanse uz čak 43% manju potrošnju energije u poređenju sa prethodnim modelima.

Ovi procesori su posebno optimizovani za Copilot+ PC uređaje, omogućavajući istovremeno pokretanje više AI procesa čak i na tankim i laganim laptopima, bez potrebe za često punjenje. To znači da korisnici konačno mogu da dobiju vrhunske performanse i naprednu veštačku inteligenciju, bez kompromisa u mobilnosti i trajanju baterije.

Foto: Qualcomm

Qualcomm pomera granice na Windows računarima

„Snapdragon X2 Elite učvršćuje naše lidersko mesto u PC industriji“, izjavio je Kedar Kondap, viši potpredsednik i generalni menadžer za računare i gejming u Qualcomm Technologies. „Ovo je revolucionarni skok u performansama, AI obradi i trajanju baterije.“

Ova izjava oslikava ambiciju kompanije da redefiniše ono što je moguće na Windows računarima, uvodeći nove standarde u svetu procesorske tehnologije. Qualcomm ovim potezom jasno poručuje da era klasičnih procesora ulazi u novu fazu – bržu, pametniju i energetski efikasniju.

Foto: Shutterstock

Kada očekivati prve uređaje sa ovim procesorima?

Prvi računari opremljeni Snapdragon X2 Elite procesorima očekuju se u prvoj polovini 2026. godine. Qualcomm već sada ističe da će ovi uređaji postaviti nove standarde u pogledu snage, efikasnosti i performansi za Windows ekosistem.

Očekuje se da će ovi procesori biti ključni faktor u razvoju budućih laptopova, posebno u segmentu ultralakih i ultratanjih uređaja sa dugim trajanjem baterije.