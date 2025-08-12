Slušaj vest

Apple sprema ozbiljan strateški zaokret. Prvi put bi MacBook mogao da košta manje od iPhone-a. Prema najnovijim izveštajima iz azijskog lanca snabdevanja, kompanija radi na novom modelu koji će imati početnu cenu od samo 599 dolara.

Ova odluka mogla bi da promeni tok tržišta laptopova. Dok su do sada MacBook uređaji važili za premijum proizvode, Apple sada želi da uđe u segment koji je bio prepušten konkurenciji, pristupačne ali pouzdane laptopove.

Foto: Shutterstock

Proizvodnja kreće uskoro - već krajem godine

Prema informacijama koje prenose strani mediji, proizvodnja novog MacBook modela zakazana je za treći kvartal 2025. godine. Ukoliko sve bude teklo po planu, sklapanje uređaja moglo bi da se završi do kraja godine.

To znači da bi prvi primerci mogli da se pojave na tržištu već krajem 2025. ili najkasnije početkom 2026. godine. Cena će se kretati između 599 i 699 dolara, što ga čini najpristupačnijim MacBook-om u istoriji Apple-a.

Foto: Shutterstock

Moćna unutrašnjost po budžetskoj ceni

Novi MacBook će, prema dostupnim informacijama, koristiti A18 Pro čip, isti koji će se naći u iPhone 16 Pro modelima. Time Apple osigurava visok nivo performansi, ali i kontrolu troškova proizvodnje.

Uz ekran dijagonale 12,9 inča i naglasak na lakoći i mobilnosti, ovaj laptop će biti idealan za studente, putnike i sve korisnike kojima je važna kombinacija snage i kompaktnosti, bez potrebe da izdvoje preko 1.000 dolara.

Foto: Shutterstock

Apple se fokusira između iPad-a i MacBook Air-a

Analitičari smatraju da Apple ovim potezom ne pokušava da preuzme Chromebook tržište, već da popuni prazninu između svojih postojećih proizvoda. Novi MacBook bi mogao da bude pristupačna alternativa iPad-u, ali sa punim desktop operativnim sistemom.

To je potez koji bi mogao da privuče veliki broj korisnika koji traže ozbiljniju radnu mašinu od iPad-a, ali im je MacBook Air i dalje preskup. Apple jasno pokazuje da razume promene u potrebama tržišta i spreman je da reaguje.

Foto: Shutterstock

Tržište u pripravnosti, konkurenti u nevolji

Ako Apple zaista izbaci MacBook od 599 dolara, konkurentske kompanije naći će se pod ozbiljnim pritiskom. Laptopovi u tom cenovnom rangu često kompromituju kvalitet izrade, trajanje baterije ili performanse, nešto što Apple retko radi.

Dell, HP, Lenovo i ASUS mogli bi biti primorani da snize cene ili unaprede ponudu svojih modela kako bi ostali konkurentni. Apple, koji je do sada dominirao premijum segmentom, sada šalje jasnu poruku da ni niži segmenti više nisu izvan njegovog dometa.