Dugo pre nego što su emodžiji i GIF-ovi preplavili ekrane, pojavila se jednostavna ideja koja je zauvek promenila online komunikaciju . Skot Falman, istraživač računarskih nauka na Univerzitetu Karnegi Melon, predložio je jednostavan način da se razlikuju šale od ozbiljnih poruka: osmeh za humor i tuga za ozbiljne poruke. Ono što danas deluje očigledno, tada je bilo revolucionarno, jer poruke nisu imale ton glasa, mimiku ili gestove.

Falmanova ideja nije nastala u izolaciji. Bila je rezultat rasprava, nesporazuma i zajedničkog traženja rešenja grupe istraživača na univerzitetskom internom oglasnom sistemu. Zajedno su tragali za načinom da se reši sve češći problem: online poruke su često pogrešno shvaćane, pa je potreba za jasnim signalom humora postala očigledna .

Nesporazumi koji su pokrenuli inovaciju

Razgovor koji je doveo do prvih emotikona počeo je neobičnim postom Nil Svarts o hipotetičkom slučaju sa liftom u slobodnom padu. Hovard Gejl dodao je šaljivo alarmantnu poruku, upozoravajući na „kontaminaciju živom“ u liftu. Iako je bila šala, nekoliko čitalaca je poruku shvatilo ozbiljno , što je jasno pokazalo problem u tekstualnoj komunikaciji, jer bez glasa i gestova šale se lako mogu pogrešno protumačiti.

Ova zabuna pokrenula je ozbiljnu raspravu među Falmanom i njegovim kolegama. Diskutovali su o tome kako sprečiti nesporazume i kako jasno preneti ton poruke. Ono što je moglo biti samo manja rasprava na oglasnoj tabli, pretvorilo se u inovaciju koja je odjeknula kroz decenije digitalne komunikacije .

Eksperimentisanje sa simbolima

Pre nego što su se odlučili za danas poznati osmeh i tugu , tim je eksperimentisao sa različitim simbolima. Predlagani su zvezdice, procenti, ampersandi, pa čak i niz znakova {#}, koji je nekima podsećao na lice. Druga rani rešenja, poput __/ na Gandalf VAX sistemu, predstavljala su pokušaj stvaranja vizuelnog izraza, ali nijedno rešenje nije postalo univerzalno prihvaćeno.

Glavni izazov bio je pronaći simbol koji funkcioniše u tehničkim ograničenjima tog vremena. Rani računari koristili su ASCII znakove, grafičke opcije nisu postojale. Konačni izbor jednostavnih znakova omogućio je da simboli budu univerzalno prepoznatljivi i lako kucani .

Falmanovo jednostavno rešenje

U septembru 1982. godine, Falman je predložio rešenje koje će opstati do danas: osmeh za šale i tugu za ozbiljne poruke. Genijalnost ideje leži u jednostavnosti. Karakteri su minimalni i čitljivi kada se gledaju sa strane, što je direktno rešilo problem bez potrebe za posebnom softverskom podrškom.

Efekat je bio trenutni. Simboli su brzo prihvaćeni među korisnicima i proširili su se ARPAnet-om, pretečom današnjeg interneta. Njihov uspeh pokazuje kako mala, praktična rešenja mogu imati dugotrajan uticaj kada odgovaraju jasnoj potrebi u komunikaciji .

Od univerzitetske table do globalnog jezika

Tokom godina, simboli sa Karnegi Melona razvili su se u univerzalni jezik za izražavanje emocija online . Krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, osmesi su se često koristili u e-mailovima, forumima i raznim oglasnim tablama. Njihova jednostavnost omogućila je da prevaziđu jezičke, kulturne i tehnološke barijere.

Danas je uticaj te rasprave sa oglasne table iz 1982. neosporan. Svaki emodži, reakcija ili digitalna ikona potiče od inovacije Falmana i njegovih kolega. Skromni osmeh podseća nas da čak i u tekstualnom svetu ljudske emocije pronalaze način da se izraze.

