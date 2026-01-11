Slušaj vest

Kompanija GameSir nedavno je predstavila svoj najnoviji dodatak za mobilni gejming pod nazivom Pocket Taco koji jednostavnim, ali genijalnim dizajnom transformiše vaš pametni telefon u pravu ručnu konzolu za igre. Ideja je da na telefonu, koji već imate u džepu, igrate igrice na način sličan onome kako ste se igrali na originalnim Game Boy uređajima, ali uz sve prednosti modernog hardvera i softvera.

Koncept Pocket Taco-a je intuitivan i podrazumeva uređaj koji se "obmota" oko telefona i drži ga u vertikalnoj orijentaciji, baš kao nekadašnje Game Boy modele. U funkciji je Bluetooth kontrolera, pa sve što treba da uradite jeste da uparite uređaj sa Android ili iOS telefonom i vaše omiljene retro ili nove igrice odmah postaju iskustvo nalik pravoj ručnoj konzoli.

Nema dosadnog kabla

Uprkos svojoj jednostavnosti, Pocket Taco ima pravilan raspored tastera: d-pad, ABXY tasteri, okidači i bumpersi koji podržavaju precizniju kontrolu nego što ste navikli od standardnih touchscreen komandi.

Ono što ga čini posebno praktičnim i zaista mobilnim jeste njegova kompaktnost i Bluetooth veza, odnosno nema kabla koji se vuče, i nema potrebe da telefon stalno bude povezan fizički.

Pravi osećaj igranja

Težina od samo oko 62 grama znači da je Pocket Taco izuzetno lagan i lako se nosi sa sobom gde god krenete. Iako je inspirisan starim handheldima poput Game Boy-a, kontroler ima i moderan twist u vidu ugrađene baterije od 600 mAh koja omogućava autonomno korišćenje bez trošenja baterije samog telefona, uz dizajn koji ostavlja prostor za punjenje telefona dok igrate, što je praktično za duže sesije igranja.

Analitičari i gejmeri su brzo uočili da Pocket Taco donosi posebnu ergonomiju za portret-stil igranja, za razliku od većine mobilnih kontrolera koji forsiraju horizontalnu orijentaciju. Upravo to vertikalno držanje bolje odgovara klasičnim platformerima, arkadnim hitovima i retro naslovima koji su prvobitno dizajnirani za takav raspored stvarajući osećaj da zaista držite mini konzolu u rukama.

Kompatibilan sa svim telefonima

U isto vreme, Pocket Taco ne pokušava da bude univerzalno rešenje za sve žanrove. Njegova forma i tasteri su idealni za 8-bit i 16-bit igre, arkadne klasike i emulaciju starih sistema, ali kada su u pitanju kompleksnije igre koje koriste analogne štapiće ili zahtevaju opsežnu horizontalnu kontrolu, iskustvo može biti drugačije. Ipak, za one koji žele da se vrate u dane prvih „džepnih“ igara, ovaj uređaj je jedna od najuzbudljivijih mobilnih inovacija u poslednje vreme.

Pocket Taco je dostupan za prednarudžbine, sa isporukama planiranim od 15. marta 2026. godine, a njegova cena je samo 35 dolara, što je više nego pristupačna cifra za uređaj koji doslovno pretvara bilo koji pametni telefon u modernu verziju retro handheld konzole.

Foto: Printskin

Retro je opet u modi

Kao što mnogi gejmeri već komentarišu, ova sprava je znak da je retro gejming ponovo u modi, ali sada u savremenoj formi koja objedinjuje nostalgiju, prenosivost i moderne mogućnosti pametnih telefona.

Možda najzanimljivije od svega, Pocket Taco nam pokazuje da čak i danas, jednostavan dodatak može da promeni način na koji koristimo naš svakodnevni uređaj i unese onu posebnu dozu radosti u igrice na kojima su mnoge generacije odrasle.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: