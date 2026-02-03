Slušaj vest

Preduzetnik Ilon Mask je predstavio prototip podzemnog tunela u Los Anđelesu, dizajniranog za transport automobila velikom brzinom. Tunel je trenutno dug samo 1,6 km i deo je šireg plana za stvaranje mreže koja bi smanjila hronične saobraćajne gužve u gradu.

Modifikovani električni automobili bi bili spuštani u tunel i mogli bi da se kreću brzinom do 240 km/h, prema Masku. Projekat razvija njegova kompanija The Boring Company, koja koristi napredne tehnike bušenja i inženjeringa kako bi gradila ove inovativne urbane transportne sisteme.

Kako funkcioniše Tesla "loop" sistem

Koncept “loop” sistema uključuje spuštanje modifikovanih automobila u tunel pomoću liftova, gde se postavljaju na posebne šine opremljene stabilizacionim točkovima. Ova oprema omogućava običnim vozilima da ostanu stabilna pri velikim brzinama dok se kreću kroz tunel.

Mask je opisao sistem kao “3D autoput pod zemljom.” Automobili bi se kretali konstantnom brzinom do 240 km/h, usporavajući samo pri izlazu. Vozila se mogu bešavno prebacivati iz jednog tunela u drugi, stvarajući potencijal za brzu, međusobno povezanu podzemnu mrežu.

Testiranja i rane vožnje

Mediji su opisali test vožnju kroz LA tunel kao “nekoliko napetih minuta” u Tesla Model X automobilu. Putovanje je dostiglo brzinu od 79 km/h, iako je sistem dizajniran za mnogo veće brzine. Mask je objasnio da su neravnine izazvane privremenim problemima sa asfaltiranjem i da će tuneli na kraju omogućiti glatku vožnju.

Automobili su opremljeni dodatnim točkovima za poravnanje kako bi održali stabilnost pri velikim brzinama, bez uticaja na normalnu vožnju. Mask procenjuje da dodatak košta između 200 i 300 dolara i može se ugraditi u potpuno autonomna električna vozila, omogućavajući široku primenu sistema.

Postojeći tuneli i planovi za proširenje

The Boring Company je već završila dva tunela. U Las Vegasu, 2,7 km dug LVCC Loop prevozi putnike kroz konvencijski centar, smanjujući šetnju od 45 minuta na samo dva minuta. Hawthorne u Kaliforniji ima tunel dug 1,8 km koji se koristi za testiranje loop sistema.

Oba tunela koriste Tesla električne automobile, a sistem u Las Vegasu može prevesti 4.400 putnika na sat. Budući projekti uključuju proširenje Vegas Loop-a do resorta, aerodroma, stadiona i centra grada, kao i istraživanje tunela u Majamiju, San Hozeu, Fort Loderdejlu i Južnom Teksasu.

Izazovi i budućnost urbanih tunela

Uprkos potencijalu brze podzemne vožnje, tuneli su naišli na skepticizam. Kritičari sumnjaju da tehnologija može bezbedno postići predložene brzine i ukazuju na probleme sa izlazima za hitne slučajeve, ventilacijom i jednosmernim dizajnom. Svaki tehnički problem mogao bi zahtevati potpuno zatvaranje tunela.

Ipak, Maskova vizija ide dalje od automobila. The Boring Company planira tunelske sisteme za pešake, teret i infrastrukturu. Cilj je stvoriti potpuno električni, transportni sistem bez emisije štetnih gasova koji bi mogao transformisati urbani prevoz. Ekspanzija van SAD još nije najavljena, ali tehnologija bi mogla igrati ulogu u budućim gradovima širom sveta kako električni transport postaje standard.

Uticaj na životnu sredinu i koristi

Jedna od ključnih prednosti Maskove mreže tunela je potencijal za smanjenje zagađenja vazduha u gradovima. Transport vozila pod zemljom korišćenjem električne energije ne proizvodi emisije tokom rada, za razliku od tradicionalnog drumskog saobraćaja koji doprinosi smogu i emisiji gasova sa efektom staklene bašte.

Pored toga, tuneli smanjuju gužve na površini i oslobađaju gradske ulice za pešake, bicikliste i javne površine. The Boring Company takođe reciklira izbađeni materijal i koristi ga za cigle i popločavanje, podržavajući održive građevinske projekte kao što su pristupačne stambene jedinice i uređenje prostora.

